Искусственный интеллект помог воссоздать картину, скрытую под шедевром Пикассо

Спустя почти 120 лет после создания картины Пабло Пикассо «Нищенка, сидящая на корточках», ученые-исследователи из команды Oxia Palus обнаружили под верхним слоем краски еще одно изображение – неизвестный ранее пейзаж.



Впервые следы второй картины были обнаружены в 2018 году с помощью рентгеновского анализа. По мнению искусствоведов, это картина друга Пикассо Сантьяго Русиньоля, на которой изображен парк в окрестностях Барселоны. По всей видимости, Пикассо воспользовался очертаниями холмов для формирования контура спины женщины.

Однако рентгеновские снимки выявили только общие очертания картины. В деталях и цвете полотно удалось восстановить только с помощью искусственного интеллекта.

Команда Oxia Palus использовала комбинацию спектроскопической визуализации, технологий ИИ и 3D-печати для воспроизведения видимого ландшафта. Затем исследователи использовали трехмерную карту высот для нанесения краски на холст в манере Русиньоля.

В настоящее время Oxia Palus выставила на продажу порядка 100 восстановленных полотен различных художников. Трудно сказать, насколько точно воспроизведенная картина соответствует оригиналу, однако команда все же надеется, что разработанная ими технология будет востребована искусствоведами.