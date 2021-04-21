Эволюция Земли за 40 секунд: геофизики представили уникальное видео

Геофизики показали всю траекторию движения тектонических плит и миллиард лет эволюции Земли за 40 секунд. Материал представило издание Earth-Science Reviews.

По словам ученых, именно за последний миллиард лет движение литосферных плит повлияло на изменение климата, океанических течений, вулканическую активность и интенсивность поступления солей из-под поверхности планеты в водоемы.

Таким коротким видео ученые хотели наглядно показать всю относительность времени, когда речь идет о таких масштабах. На экране океаны возникают и пропадают за доли секунды, в процессе непрерывного движения меняются и очертания континентов, они перемещаются.

Теперь авторы исследования пытаются выяснить, могло ли движение литосферных плит в прошлом повлиять на скорость эволюции. Это важно и для прогнозирования того, насколько пригодной для жизни будет наша планета в будущем.