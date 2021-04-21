Экс-бойфренд Хайден Панеттьери получил реальный тюремный срок за ее избиение

История с экс-бойфрендом 31-летней Хайден Панеттьери, который неоднократно избивал ее во время их романа, получила продолжение. Стало известно, что Брайана Хикерсона приговорили к 45 дням тюремного заключения.

Кроме того, бывшего возлюбленного актрисы ждет четыре года испытательного срока, а еще он должен будет в обязательном порядке посещать курсы о вреде домашнего насилия. Что касается Хайден, то к ней Брайан не сможет приближаться ближайшие пять лет — полиция выдала защитный ордер для актрисы.

Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон

Стоит отметить, что Хикерсон до последнего отрицал свою вину в нанесении телесных повреждений Хайден Панеттьери, а также в нескольких нападениях с оружием и запугивании одного из свидетелей экс-возлюбленной.

Напомним, что Хайден Панеттьери и Брайан Хикерсон начали встречаться в конце 2018 года, вскоре после расставания актрисы с отцом своей дочери Кайи Владимиром Кличко (дочь актрисы живет с Владимиром на Украине). В 2019 году Брайан впервые сильно избил Хайден. Тогда Хикерсону удалось избежать наказания, потому что Панеттьери простила его и дала ему еще один шанс.

После этого инцидента Брайан продолжил поднимать на Хайден руку. Последний раз это случилось на День святого Валентина в прошлом году. Тогда актриса все-таки решила наказать бойфренда по всей строгости закона и обратилась в суд, который предъявил Брайану серьезное обвинение. Оно включало в себя 8 пунктов, в том числе домашнее насилие, нападения и другие тяжкие преступления.

При этом Хикерсон требовал от Хайден отозвать иск, шантажируя ее публикацией компрометирующих видео с ее участием. Однако в этот раз Панеттьери не поддалась на угрозы и решила идти до конца. Звезда заявила, что наконец нашла в себе силы положить конец этим абьюзивным отношениям и хочет, чтобы ее история помогла другим людям, оказавшимся в похожей ситуации.