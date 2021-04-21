«  
  »

Эдгар Рамирез снимется в драме Netflix «Florida Man»

Эдгар Рамирез снимется в драме Netflix "Florida Man"

Эдгар Рамирез готов вернуться на Netflix. Звезда комедии «День «да»», выпущенной потоковым сервисом, возглавит восьмисерийный телепроект «Florida Man». 

В драме, созданной Дональдом Тоддом («Это мы»), бывший полицейский (Рамирез) возвращается в свой родной штат, чтобы найти подружку сбежавшего мафиози из Филадельфии. То, что изначально казалось быстрой «халтуркой» оборачивается мучительным путешествием в погребенные семейные тайны и бесполезной попыткой поступать правильно там, где все наперекосяк.

Производством сериала, который описывается как дикая одиссея в солнечное место, в котором полно сумрачных людей, займется студия Джейсона Бейтмана. Сам предстоящий проект по духу будет напоминать триллеры «Жар тела» и «В поле зрения».

Тодд выступит шоураннером и разделит обязанности исполнительного продюсера с Бейтманом («Озарк») и Майклом Костиганом («Чужак»).

Недавние работы Рамиреза на телевидении включают в себя сериал HBO «Отыграть назад». Следующий полнометражный фильм с участием актера – боевик «Код 355».

21 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  