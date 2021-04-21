Эдгар Рамирез снимется в драме Netflix «Florida Man»

Эдгар Рамирез готов вернуться на Netflix. Звезда комедии «День «да»», выпущенной потоковым сервисом, возглавит восьмисерийный телепроект «Florida Man».

В драме, созданной Дональдом Тоддом («Это мы»), бывший полицейский (Рамирез) возвращается в свой родной штат, чтобы найти подружку сбежавшего мафиози из Филадельфии. То, что изначально казалось быстрой «халтуркой» оборачивается мучительным путешествием в погребенные семейные тайны и бесполезной попыткой поступать правильно там, где все наперекосяк.

Производством сериала, который описывается как дикая одиссея в солнечное место, в котором полно сумрачных людей, займется студия Джейсона Бейтмана. Сам предстоящий проект по духу будет напоминать триллеры «Жар тела» и «В поле зрения».

Тодд выступит шоураннером и разделит обязанности исполнительного продюсера с Бейтманом («Озарк») и Майклом Костиганом («Чужак»).

Недавние работы Рамиреза на телевидении включают в себя сериал HBO «Отыграть назад». Следующий полнометражный фильм с участием актера – боевик «Код 355».