Дворец президента Чехии подсветили надписью «госизмена»

На резиденции главы чешского государства Милоша Земана появилась громадная световая надпись «госизмена». Об этом информирует международная редакция Радио Прага, уточняя, что акцию провели участники «одноименной» организации — «Остановим государственную измену!».

Противники президента назвали его «агентом вражеской страны, которая напала на Чехию и убила чешских граждан». Активисты имеют в виду гибель двух человек при взрыве на оружейных складах во Врбетице в 2014 году, к которому, по данным недавно завершенного Прагой расследования, причастны сотрудники ГРУ, известные после резонансного отравления в Солсбери как Александр Петров и Руслан Боширов.

Участники акции протеста также потребовали от депутатов парламента подать иск против Земана в Конституционный суд.

О задержаниях у резиденции не сообщается.

Представитель Земана Иржи Овчачек оппозиционеров жестко раскритиковал. По словам чиновника, оппоненты президента выдали сегодня «еще одно позорное заявление», которых, по его словам, насчитывается уже серия. Посредством своего Twitter спикер призвал оппозицию прекратить манипуляции общественным мнением.