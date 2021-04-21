Чехия попросила НАТО провести еще одну встречу после скандала с Россией

Чехия просит союзников по НАТО провести еще одну встречу в конце этой недели для обсуждения скоординированных шагов после шпионского скандала и высылки российских дипломатов. Об этом сообщает чешский МИД.

Отметим заседание Североатлантического совета состоялось 20 апреля. В ходе мероприятия чешские власти сообщили о причинах высылки 18 сотрудников российского посольства и последующих ответных действиях России. Чехия обвинила РФ в «нарушении суверенитета и национальной безопасности».

«Чешская Республика поблагодарила своих союзников за проявленную на данный момент солидарность и запросила совместное заявление на уровне НАТО», — указано в Twitter министерства. Там же отмечено, что Чехия просит союзников провести еще одну встречу НАТО в конце этой недели для обсуждения других возможных скоординированных шагов.

Напомним, Чехия из-за взрыва во врбетицком арсенале выслала в конце прошлой недели 18 российских дипломатов. Прага заявила, что это были работающие под прикрытием сотрудники разведки. Она также объявила в розыск «Петрова» и «Боширова». В ответ Россия выслала 20 сотрудников посольства Чехии.