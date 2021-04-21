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Чехия объявит о высылке новой группы российских дипломатов

Министерство иностранных дел Чехии в среду объявит о высылке еще одной группы российских дипломатов, сообщает Seznam.

По информации источников, сначала президент Милош Земан назначит нового главу МИД — вероятнее всего, им станет Якуб Кулганек. После этого в посольстве РФ «продолжится чистка». При этом она не должна коснуться посла России в Праге Александра Змеевского.

Сейчас в российском посольстве в Праге находятся 27 дипломатов и 67 технических служащих.

Напомним, между странами осложнились отношения. Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами. По версии Праги, они причастны ко взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году. МИД РФ раскритиковал результаты расследования и объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

21 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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