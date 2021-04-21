Apple показала iMac с обновленным дизайном и процессором M1

Компания Apple показала новое поколение своих десткопных компьютеров iMac на весенней презентации. Устройства получили полностью новый дизайн.

Так, например, корпус стал намного тоньше, передние рамки стали белыми, а с фронтальной панели исчез логотип компании.

Компьютер доступен сразу в 7 расцветках.

По словам разработчиков, 24-дюймовый Retina-дисплей с разрешением 4,5K получил технологию True Tone, а внутри компьютера установлен процессор Apple M1.

Также сообщается, что на задней панели установлен коннектор для нового магнитного кабеля зарядки. Левая грань вместила разъем для наушников. Изменилась и клавиатура Magic Keyboard: новые цвета, закругленные края и Touch ID.

Цены стартуют от $1,3 тыс.

В ходе презентации Apple также продемонстрировала новое поколение своей телевизионной приставки Apple TV. Она получила систему-на-чипе Apple A12 Bionic. Есть поддержка Dolby Vision, а также HDR-контента с высокой частотой кадров.

Версия на 32 ГБ будет стоить $179, а версия на 64 ГБ обойдется покупателям из США в $199 до уплаты налогов штата.

Старт продаж — в мае.