Анджелина Джоли призналась, что личная жизнь ломает на ее карьеру

В последние несколько лет Анджелина Джоли заметно увлеклась режиссурой и пробовала себя в амплуа, отличном от актерского, снимая такие картины, как «Несломленный» и «Они убили моего отца». Но в этом году звезда наконец вернется на экраны — 13 мая в прокат выйдет фильм «Те, кто желает мне смерти» с Анджелиной в главной роли.

В интервью изданию Entertainment Weekly она призналась, что на ее карьеру повлияли события, происходящие в семейной жизни.

Я люблю режиссуру, но в моей семейной ситуации произошли изменения, которые не позволяли мне заниматься режиссурой в течение нескольких лет,

— призналась звезда.

Анджелина Джоли в фильме «Те, кто желает мне смерти»

Очевидно, актриса имела в виду свой бракоразводный процесс с 57-летним Брэдом Питтом, который продолжается уже больше четырех лет.

Мне нужно было просто заниматься более краткосрочной работой и больше бывать дома, поэтому я вернулась к актерству,

— отметила Анджелина.

Напомним, супруги не могут договориться об опеке над детьми (у пары трое приемных и трое биологических детей). Сейчас Анджелина пытается во что бы то ни стало выиграть у экс-супруга в суде и готова представить доказательства домашнего насилия со стороны Питта.

Анджелина Джоли с сыновьями Ноксом, Паксом и Мэддоксом и дочерьми Вивьен, Шайло и Захарой

В новом фильме Анджелина Джоли сыграла спасательницу парашютного отряда, которая сильно переживает из-за того, что не смогла спасти трех человек из лесного пожара. Она знакомится с 12-летним мальчиком, которого преследуют убийцы за то, что он стал свидетелем их преступления. Вместе с новым знакомым героине Джоли предстоит пройти через многие испытания, чтобы остаться в живых и спастись.

Анджелина Джоли в фильме «Те, кто желает мне смерти»