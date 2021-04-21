Amnesty International: Количество казней в мире сократилось до минимума за 10 лет

В 2020 году в мире были казнены не менее 483 человек, что является наименьшим числом за последние 10 лет, говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International.

По подсчетам правозащитников, этот показатель на 26% меньше показателя 2019 года и на 70% меньше пиковых значений 2015 года, когда было проведено 1634 казни.

При этом отмечается, что наибольшее количество казней проводится в Китае, однако их число является в КНР государственной тайной, поэтому невозможно привести количественные показатели. Считается, что в Китае ежегодно казнят тысячи человек. Также лидерами по числу казней являются Иран (в 2020 году казнены не менее 246 человек), Египет (как минимум 107), Ирак (более 45) и Саудовская Аравия (27). На Иран, Египет, Ирак и Саудовскую Аравию приходится 88% всех известных казней в 2020 году.

При этом в западном полушарии единственной страной, где в прошлом году проводили казни, оказались США.

Правозащитники также отмечают, что снизилось количество вынесенных смертных приговоров, однако связывают это с задержками и отсрочками судебных разбирательств из-за мер, введенных для борьбы с пандемией.