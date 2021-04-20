Вышел трейлер мюзикла «Аннетт» с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях

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Адам Драйвер и Марион Котийяр в фильме «Аннетт»

Сегодня в сети появился первый трейлер фильма-мюзикла Леоса Каракса «Аннетт» с Марион Котийяр и Адамом Драйвером в главных ролях.

В фильме рассказывается о звезде оперной сцены Энн (героиня Котийяр) и ее супруге — стендап-комике Генри (персонаж Драйвера). Жизнь пары в корне меняется, когда на свет появляется их дочь Аннетт, у которой обнаруживается уникальный дар. Помимо Котийяр и Драйвера, в фильме также снялся Саймон Хелберг, знакомый зрителям по роли Говарда Воловица в сериале «Теория большого взрыва».

Для французского режиссера Леоса Каракса, который снял такие картины, как «Любовники с Нового моста», «Токио!» и «Дурная кровь», мюзикл «Аннетт» стал первым фильмом, снятым на английском языке.

Фильм «Аннет» в этом году откроет Каннский кинофестиваль, который пройдет с 6 по 17 июля. Когда картина появится в российском прокате, пока неизвестно.

Марион Котийяр в фильме «Аннетт»

Адам Драйвер в фильме «Аннетт»