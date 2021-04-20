ВОЗ признала, что пандемия COVID-19 по-прежнему остается ЧС мирового масштаба

Пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение, следует из заявления по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19. Кроме того, ВОЗ продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении.

«Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета», — отмечается в сообщении комитета.

Добавим, что чрезвычайный комитет собирается по решению гендиректора ВОЗ каждые три месяца для оценки текущей ситуации в области общественного здравоохранения.

В заявлении комитета указано, что генеральный директор определил, что пандемия COVID-19 остается чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Он принял советы комитета для ВОЗ и опубликовал советы комитета для государств-членов в качестве временных рекомендаций, согласно международным правилам в области здравоохранения.

Так, ВОЗ продлила на три месяца режим чрезвычайного положения в глобальном здравоохранении.