Весенние простуды: как встать на ноги за 1 день?

Слякоть, серое небо, авитаминоз. Уставшие сонные люди ждут весны и солнца, но вместо этого получают все последствия затянувшегося холода – апатию и бесконечные простуды. Как быстро и бережно помочь себе и встать на ноги? Рассказываем ниже.
Что делать с собой
Не усердствуйте. Организм, и без того истощенный отсутствием витаминов и солнца, добили коварные вирусы: теперь активничать и пересиливать себя – не лучшая идея. Переждите простуду в постели, а спорт оставьте на потом – он является отличной профилактикой ОРВИ, но не лечит уже заболевших.
В особенности активный образ жизни противопоказан при повышенной температуре. Медицина давно доказала: физические занятия во время ОРВИ и гриппа могут дать осложнение в виде синдрома хронической усталости. Это тяжелое состояние, которое иногда приходится лечить долгие годы.
Когда начинать тренировки? После того, как температура нормализуется и минует острая фаза заболевания. Допустим остаточный кашель и легкая заложенность носа.
Что делать с домом
Жилище больного должно соответствовать двум непреложным правилам:
- Свежий прохладный воздух. Вопреки распространенному мнению, специально нагревать помещение при наличии в доме больного не только нежелательно, но и опасно – это затруднит дыхание и помешает организму бороться с болезнью. Оденьтесь потеплее, достаньте любимый плед – и откройте окна. Даже если там холодно и мерзко.
- Достаточная влажность. Если в цифрах – она должна быть в пределах 50–55% по гигрометру. Можно воспользоваться увлажнителем или развесить мокрые полотенца на батареях.
Так вы получите оптимальную среду, которая будет препятствовать распространению вирусов, облегчит дыхание и поспособствует скорейшему выздоровлению.
Как лечиться
При повышенной температуре организм теряет много влаги, а это чревато обезвоживанием и пониженным иммунитетом. Поэтому при ОРВИ нужно пить как можно больше безалкогольных напитков: слабый чай, компот, морс. А куриный бульон не только восполнит водно-минеральный баланс, но и даст ценную энергию, которой так не хватает, когда совсем не хочется есть.
Следует выполнять ряд рекомендаций:
- Узнать об эффективности противовирусных и противовоспалительных препаратов, можно после консультации с врачом;
- облегчайте симптоматику: боль в горле уймут полоскания растворами с солью и содой, заложенность носа облегчат сосудосуживающие капли и спреи на основе морской воды. Если ломит тело, примите таблетку парацетамола или ибупрофена и ложитесь спать;
- поешьте мороженого. По последним данным, оно облегчает боль в горле и препятствует размножению бактерий. К тому же это лакомство довольно питательное, быстро усваивается организмом – отличный готовый перекус для больного, даже тарелку мыть после себя не нужно. Выбирайте мороженое без добавок и орешков, которые могут поцарапать воспаленную слизистую, оптимальный вариант – классический пломбир.
При простуде важно насытить организм цинком: он участвует в метаболизме витамина Е, который повышает иммунитет и защищает клеточные структуры от вирусных повреждений. Для этого можно перекусить тыквенными семечками, цельнозерновыми хлебцами, блюдом из говяжьей печени. Больше всего цинка в устрицах.
Три табу при ОРВИ
Вот чего совершенно точно не нужно делать при простуде:
- Не принимайте антибиотики. Это бесполезно, ведь их действие направлено против бактерий, а ОРВИ вызывают вирусы.
- Не увлекайтесь народной медициной. Растирания спиртом и уксусом, горчичники и банки – все это не только устарело, но и попросту опасно: используемые вещества могут привести к ожогам и отравлениям. Особенно это касается лечения детей.
- Не распространяйте вирус. По возможности не выходите из дома, чаще открывайте окна, мойте руки и пользуйтесь одноразовыми носовыми платками. Если не успели достать салфетку, чихайте и кашляйте не в ладонь, а в сгиб локтя – он меньше контактирует с посторонними предметами, дверными ручками и поверхностями.
Не нужно сбивать температуру, которая ниже 38–38,5 °C: с помощью гипертермии организм борется с болезнью.
Если температура 3 дня держится на отметке выше 39 °C, состояние значительно ухудшилось, а среди симптомов появилась ушная боль, одышка, нарушения слуха – это веский повод немедленно обратиться к врачу.
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