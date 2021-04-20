Весенние простуды: как встать на ноги за 1 день?

Слякоть, серое небо, авитаминоз. Уставшие сонные люди ждут весны и солнца, но вместо этого получают все последствия затянувшегося холода – апатию и бесконечные простуды. Как быстро и бережно помочь себе и встать на ноги? Рассказываем ниже.

Что делать с собой

Не усердствуйте. Организм, и без того истощенный отсутствием витаминов и солнца, добили коварные вирусы: теперь активничать и пересиливать себя – не лучшая идея. Переждите простуду в постели, а спорт оставьте на потом – он является отличной профилактикой ОРВИ, но не лечит уже заболевших.

В особенности активный образ жизни противопоказан при повышенной температуре. Медицина давно доказала: физические занятия во время ОРВИ и гриппа могут дать осложнение в виде синдрома хронической усталости. Это тяжелое состояние, которое иногда приходится лечить долгие годы.

Когда начинать тренировки? После того, как температура нормализуется и минует острая фаза заболевания. Допустим остаточный кашель и легкая заложенность носа.

Что делать с домом

Жилище больного должно соответствовать двум непреложным правилам:

Свежий прохладный воздух. Вопреки распространенному мнению, специально нагревать помещение при наличии в доме больного не только нежелательно, но и опасно – это затруднит дыхание и помешает организму бороться с болезнью. Оденьтесь потеплее, достаньте любимый плед – и откройте окна. Даже если там холодно и мерзко. Достаточная влажность. Если в цифрах – она должна быть в пределах 50–55% по гигрометру. Можно воспользоваться увлажнителем или развесить мокрые полотенца на батареях.

Так вы получите оптимальную среду, которая будет препятствовать распространению вирусов, облегчит дыхание и поспособствует скорейшему выздоровлению.

Как лечиться

При повышенной температуре организм теряет много влаги, а это чревато обезвоживанием и пониженным иммунитетом. Поэтому при ОРВИ нужно пить как можно больше безалкогольных напитков: слабый чай, компот, морс. А куриный бульон не только восполнит водно-минеральный баланс, но и даст ценную энергию, которой так не хватает, когда совсем не хочется есть.

Следует выполнять ряд рекомендаций:

Узнать об эффективности противовирусных и противовоспалительных препаратов, можно после консультации с врачом;

облегчайте симптоматику: боль в горле уймут полоскания растворами с солью и содой, заложенность носа облегчат сосудосуживающие капли и спреи на основе морской воды. Если ломит тело, примите таблетку парацетамола или ибупрофена и ложитесь спать;

поешьте мороженого. По последним данным, оно облегчает боль в горле и препятствует размножению бактерий. К тому же это лакомство довольно питательное, быстро усваивается организмом – отличный готовый перекус для больного, даже тарелку мыть после себя не нужно. Выбирайте мороженое без добавок и орешков, которые могут поцарапать воспаленную слизистую, оптимальный вариант – классический пломбир.

При простуде важно насытить организм цинком: он участвует в метаболизме витамина Е, который повышает иммунитет и защищает клеточные структуры от вирусных повреждений. Для этого можно перекусить тыквенными семечками, цельнозерновыми хлебцами, блюдом из говяжьей печени. Больше всего цинка в устрицах.

Три табу при ОРВИ

Вот чего совершенно точно не нужно делать при простуде:

Не принимайте антибиотики. Это бесполезно, ведь их действие направлено против бактерий, а ОРВИ вызывают вирусы. Не увлекайтесь народной медициной. Растирания спиртом и уксусом, горчичники и банки – все это не только устарело, но и попросту опасно: используемые вещества могут привести к ожогам и отравлениям. Особенно это касается лечения детей. Не распространяйте вирус. По возможности не выходите из дома, чаще открывайте окна, мойте руки и пользуйтесь одноразовыми носовыми платками. Если не успели достать салфетку, чихайте и кашляйте не в ладонь, а в сгиб локтя – он меньше контактирует с посторонними предметами, дверными ручками и поверхностями.

Не нужно сбивать температуру, которая ниже 38­–38,5 °C: с помощью гипертермии организм борется с болезнью.

Если температура 3 дня держится на отметке выше 39 °C, состояние значительно ухудшилось, а среди симптомов появилась ушная боль, одышка, нарушения слуха – это веский повод немедленно обратиться к врачу.