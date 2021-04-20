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Веру Брежневу задержали в Испании

Украинскую певицу и бывшую участницу группы «ВИА Гра» Веру Брежневу задержали в Испании. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница отправилась в Барселону, чтобы принять участие в новом выпуске шоу «Орел и решка». Вместе с ней в передаче снималась Верка Сердючка.

«Сама не верю , что говорю это, но это было одно из самых запоминающихся путешествий в моей жизни. И даже при том, что я спала мало, почти не ела и сильно устала, эмоции получила самые прекрасные! Началось путешествие с трех часов в полиции аэропорта. А потом из полиции сразу в кадр!» — написала Брежнева. Она не уточнила по какой причине ее задержали.

20 апреля, 2021 | Category: Новости, Украина, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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