В сети обсуждают редкое фото Бритни Спирс с 15-летним сыном Шоном: «Новый краш»

Со вчерашнего вечера в соцсетях активно обсуждают новое фото 39-летней Бритни Спирс с ее старшим сыном Шоном, который в сентябре прошлого года отметил свое 15-летие. На новом снимке звезда позирует в обнимку с подросшим мальчиком, одетым в модную джинсовку и рэперскую бейсболку.

Бритни Спирс с сыном Шоном

Редкий снимок Бритни с сыном вызвал бурную реакцию интернет-пользователей. Многие отметили, как сильно изменился и возмужал Шон за последнее время, а также решили, что он растет настоящим красавчиком. Во многих телеграм-каналах даже принялись шутить, что теперь у 18-летнего сына Дэвида и Виктории Бекхэм Ромео, который недавно дебютировал на обложке глянца, появился серьезный конкурент в лице старшего наследника Спирс.

Мама Бритни Спирс Линн с внуками Джейденом и Шоном

Пользователи сети действительно не успели проследить за тем, как сыновья Бритни Спирс заметно изменились, потому что последнее время она не публиковала их свежие фото в инстаграме. Недавно звезда наконец поделилась редким снимком с детьми и объяснила, почему в ее микроблоге так долго не было подобных кадров из семейного архива.

Мои мальчики уже такие большие! Это тяжело для любой мамы, но особенно для мамы мальчиков, — то, как быстро растут дети. Мне очень повезло, потому что мои сыновья — настоящие джентльмены и очень добрые. Я не публиковала их фотографии, потому что они находятся в таком возрасте, когда хотят самовыражаться, и я это полностью принимаю. Но наконец-то они разрешили мне опубликовать фото,

— поделилась Бритни.

Напомним, что после развода Бритни Спирс с Кевином Федерлайном их сыновья Шон и Джейден (ему сейчас 14 лет) остались жить с отцом, потому что она сама с 2008 года находится под опекой своего папы Джейми Спирса. В 2019 году после скандального инцидента между Джейми и его внуком Шоном (тогда Федерлайн обвинил отца Бритни в избиении внука) Спирс получила 30% опеки над мальчиками.

При этом у Бритни отличные отношения с детьми: по словам инсайдеров, сыновья очень любят маму и довольно часто с ней встречаются. В последнее время их встречи стали реже, однако исключительно из-за возраста, в котором сейчас находятся мальчики: подросткам пока интереснее проводить время в компании друзей, нежели своих родителей.