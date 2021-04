В сети обсуждают редкое фото Бритни Спирс с 15-летним сыном Шоном: «Новый краш» F-35A ВВС США получат «магазин приложений» » В продолжении «Секса в большом городе» вернется Эйдан Находящийся в разработке новый сериал стриминга HBO Max, который станет прямым продолжением «Секса в большом городе» с участием оригинальных героинь, обзавелся свежими подробностями, должными порадовать фанатов. Актер Джон Корбетт, который играл в оригинальном сериале очень положительного Эйдана, одного из бойфрендов Кэрри Брэдшоу, пообщался с изданием Page Six и рассказал, что его персонаж вернется в новом шоу. Подробности возвращения актер, конечно же, раскрывать не стал, но поклонники наверняка уже фантазируют на тему возможной свадьбы Кэрри и Эйдана. Напомним, что Супермена (он же мистер Биг, он же мужчина мечты Кэрри Брэдшоу), которого играл Крис Нот, в продолжении не будет. Также не будет Саманты, поскольку актриса Ким Кэттролл наотрез отказалась возвращаться к образу. Проект, получивший название «And Just Like That», будет состоять из десяти эпизодов и расскажет о пятидесятилетнем рубеже, с которым столкнулись главные героини.