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В продолжении «Секса в большом городе» вернется Эйдан

В продолжении "Секса в большом городе" вернется Эйдан

Находящийся в разработке новый сериал стриминга HBO Max, который станет прямым продолжением «Секса в большом городе» с участием оригинальных героинь, обзавелся свежими подробностями, должными порадовать фанатов.

Актер Джон Корбетт, который играл в оригинальном сериале очень положительного Эйдана, одного из бойфрендов Кэрри Брэдшоу, пообщался с изданием Page Six и рассказал, что его персонаж вернется в новом шоу. Подробности возвращения актер, конечно же, раскрывать не стал, но поклонники наверняка уже фантазируют на тему возможной свадьбы Кэрри и Эйдана.

Напомним, что Супермена (он же мистер Биг, он же мужчина мечты Кэрри Брэдшоу), которого играл Крис Нот, в продолжении не будет. Также не будет Саманты, поскольку актриса Ким Кэттролл наотрез отказалась возвращаться к образу. Проект, получивший название «And Just Like That», будет состоять из десяти эпизодов и расскажет о пятидесятилетнем рубеже, с которым столкнулись главные героини.

20 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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