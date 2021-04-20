В Moody’s предупредили, что новые санкции США создадут проблемы правительству РФ

Введение новых американский санкций в отношении России ухудшит финансовую гибкость правительства страны, предупредило международное рейтинговое агентство Moody’s.

15 апреля Минфин США объявил о санкциях в отношении российского государственного долга: после 14 июня американские финансовые институты не смогут принимать участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях.

До сих пор в отношении российского госдолга действовало одно санкционное ограничение: с августа 2019 года американские инвесторы не могут участвовать в первичных размещениях суверенных еврооблигаций, сообщает «Финмаркет».

Однако, указывают в Moody’s, новые санкции еще больше ограничат финансовую гибкость российского правительства и бюджетные возможности.

Впрочем, признает агентство, «созданный правительством РФ финансовый буфер, низкие потребности в заимствованиях, а также улучшенный политический инструментарий позволят властям справиться с немедленными отрицательными последствиями санкций».

Тем не менее, добавляют в Moody’s, вероятность введения дополнительных и более жестких санкций сохраняется, в связи с чем санкционный риск остается важным фактором для кредитного профиля РФ.

Напомним, 18 апреля агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена готовится ужесточить введенные ранее санкции против РФ. На такой шаг Вашингтон пойдет, если российские власти «не прекратят хакерские атаки и попытки вмешательства в политический процесс США».

При этом изучается возможность запретить компаниям из США покупать российские долговые обязательства не только на первичном, но и на вторичном рынке. Решение будет принято исходя из того, как действующие ограничения отразятся на положении российского рубля, отмечает Bloomberg. По его данным, запрет может распространяться на торговлю российскими ценными бумагами в течение как минимум первых 90 дней после их выпуска.