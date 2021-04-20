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В Лондоне стартовали съёмки «Флэша» с Эзрой Миллером

В Лондоне стартовали съёмки "Флэша" с Эзрой Миллером

Режиссёр Энди Мускетти («Оно») рассказал в интервью Deadline, что съёмочный процесс без лишнего шума «Флэша» уже стартовал в Лондоне. Статья посвящена открытию его продюсерской компании Double Dream, основанной совместно с сестрой постановщика Барбарой. Анонс этого события состоится позже.

Одним из первых проектов компании Double Dream как раз и станет «Флэш». Главные роли в картине исполнят Эзра Миллер, Бен Аффлек, Майкл Китон (слухи), Саша Калле в образе Супергерл и Рон Ливингстон, который заменил Билли Крудапа в роли отца Барри Аллена.

Сюжет будущего сольника пока что не раскрывается. Известно лишь, что Флэш попытается спасти свою мать, переместившись в альтернативную вселенную благодаря своей скорости.

Премьера назначена на 3 ноября 2022 года.

20 апреля, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес Обсудить на форуме сайта
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