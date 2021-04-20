У ПАРЄ звинуватили Росію у підриві зусиль щодо закінчення війни в Україні

Про це йдеться у поширеній неформальною групою ПАРЄ «Балтік+» серед делегатів весняної сесії Асамблеї заяві про провокації РФ та ескалацію військових дій проти України, повідомляє Укрінформ.

«Останніми кроками, зокрема, нещодавньою відмовою від поновлення зобов’язань щодо припинення вогню, Росія демонструє своє небажання щодо мирного вирішення конфлікту на сході України. Навпаки, Росія відкрито підриває зусилля, спрямовані на сприяння миру, шляхом необґрунтованого переміщення своїх військ, водночас постійно звинувачуючи Україну та заперечуючи свою причетність до Донбасу», — йдеться у заяві.

Парламентарії висловлюють «серйозну стурбованість» збільшенням кількості порушень режиму припинення вогню, зростанням кількості жертв і постійним нарощуванням та концентрацією надмірних військових сил біля та в Україні.

Парламентарії закликають РФ зупинити блокаду Керченської протоки та почати деескалацію ситуації.