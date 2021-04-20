Известная американская актриса и продюсер Тори Спеллинг поделилась пикантным фото.

На странице в Instagram 47-летняя звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» опубликовала фотографию, на которой позирует в черном лифе, щеголяя пышным бюстом. Знаменитость сделала яркий макияж, надела очки и несколько золотых цепочек на шею.

Как сообщила артистка, она отдыхает в городе Палм-Спрингс, что в Калифорнии: «Ты живешь. Ты учишься. Тогда ты отправляешься в Палм-Спрингс!».

Пользователи пожелали кумиру незабываемого отдыха и не забыли порадовать Тори комплиментами.