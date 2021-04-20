Точная цифровая копия Эйнштейна на базе ИИ доступна для бесед на различные темы

Компания Uneeq является разработчиком платформы для создания цифровых людей Creator, которая использует возможности искусственного интеллекта для создания эмоционального взаимодействия при общении с цифровым человеком.

К 100-летию со дня присуждения Альберту Эйнштейну Нобелевской премии по физике компания Uneeq создала цифровую копию знаменитого физика в рамках серии собеседников Digital Humans Companions. Разработка цифрового Энштейна стала возможна благодаря помощи, материалам и лицензиям Еврейского университета в Иерусалиме и компании Greenlight.

Художественными работами и рендерингом занималась студия Goodbye Kansas Studios, над интеллектуальными ответами ученого работала команда WolframAlpha, а для моделирования голоса был задействован специальный актер озвучивания и стартап клонирования аудио на основе искусственного интеллекта Alforithmic.

Цифровой Эйнштейн воссоздает черты характера настоящего Эйнштейна и доступен для общения в любое время. Он может проверить ваши знания в различных областях с помощью ежедневной викторины, также вы просто можете поговорить на разные темы, среди которых наука, исследования и работы ученого. Цифровой Эйнштейн доступен на сайте Einstein Digitalhumans, с ученым можно общаться по голосовой связи или задавать вопросы в текстовой форме.