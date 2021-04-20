Театр сделал зрителей эмпатичнее — исследование

Команда психологов установила, что посещение театра формирует модели поведения и меняет социально-политические убеждения людей. Просмотр постановки делает зрителей эмпатичнее и даже мотивирует их к благотворительности. Работа опубликована в Journal of Experimental Social Psychology

Роль театра в обществе менялась в зависимости от эпохи от просто развлекательной до просветительской, воспитательной или пропагандистской. Например, европейский буржуазно-демократический театр эпохи Просвещения, критиковавший отживающий феодализм и пороки дворянства, или советский Театр санитарного просвещения, внедрявший практические знания о гигиене среди народа. Но до недавнего времени его психологическое влияние было мало изучено. Психологов давно интересовали методы, которые могут улучшить эмпатию и уменьшить предрассудки (1, 2), и новое исследование посвящено тому, как на это может повлиять театр.

Стив Ратье (Steve Rathje) из Кембриджа и его коллеги Леор Хакел (Leor Hackel) из Университета Южной Калифорнии и Джамиль Заки (Jamil Zaki) из Стэнфорда исследовали, влияет ли посещение театра на убеждения людей, уровень их эмпатии к социальным группам, изображаемым в представлении, и на желание жертвовать деньги на благотворительность. Эксперимент проводился в два этапа, всего приняли участие 1622 театрала. Для исследования были выбраны три пьесы на социальные темы. Две из них — «Скелетная команда» («Skeleton Crew») о рабочих автозаводов Детройта и ЛГБТ-драма «Волчья игра» («Wolf Play») были поставлены профессиональной труппой некоммерческого театра Artists Repertory Theatre в Портленде. Третье произведение — лауреат Пулицеровской премии «Пот» («Sweat») о проблемах промышленного рабочего класса было сыграно Public Theater, крупной нью-йоркской некоммерческой театральной компанией туром по городам Среднего Запада США.

Психологи вложили опросники в программки и раздали зрителям перед спектаклем. На половине представлений участники заполняли анкеты непосредственно перед представлением, на второй — после его окончания. Опросники содержали вопросы об отношении зрителей к социально-политическим темам, связанным с пьесой, таким как расовая дискриминация, неравенство доходов, корпоративные правила, усыновление детей однополыми парами, а также о намерениях сделать пожертвования в организации как связанные с темой пьесы, так и не имеющие к ней отношения.

Участники, заполнившие анкету после представления, сообщили, что испытывают большее сочувствие к показанным социальным группам (Mpost = 4,21, 95% CI = [4,15, 4,29]), чем участники, заполнившие анкеты перед пьесой (Mpre = 3.77, 95% CI = [3.69, 3.86]), t(693) = 7.95, p < 0.001, d = 0.60. Зрители также были больше заинтересованы в пожертвованиях после просмотра представления (Mpost = 3,98, 95% CI = [3,87, 4,08]), чем до (Mpre = 3,66, 95% CI = [3,54, 3,78]) t (668) = 4,41, p <0,001, d = 0,30. Интересно, что этот эффект распространился и на несвязанную с представлением благотворительность (Mpost = 21,89, 95% CI = [21,05, 22,73] против (Mpre = 19,23, 95% CI = [18,21, 20,35]), t(598) = 3,96, p < 0,001, d = 0.32).

Ратье с коллегами считают, что посещение спектаклей усиливает сочувствие к людям, изображенным в них, и меняет отношение людей к различным социально-политическим вопросам, связанным с представлением. После посещения театра люди больше жертвуют на благотворительность, независимо от того, связаны ли благотворительные организации с просмотренной пьесой или нет. По мнению авторов исследования, в более широком смысле эксперимент также указывает на способность нарративного искусства менять мировоззрение.