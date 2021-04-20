Стянувшая войска к Украине Россия ограничила полеты над Крымом и Черным морем

Россия со вторника, согласно международному оповещению для пилотов авиалиний (NOTAM), ввела ограничения на полеты вблизи Украины. Запрет касается части оккупированного Крыма и Черного моря, связан с военными учениями и будет действовать до субботы, 24 апреля.

С 20 апреля закрывается воздух над территорией от Севастополя до Феодосии, над водами у Южного берега Крыма и над частью международных черноморских вод, конкретизирует «Новое время».

В свою очередь, как сообщает Reuters, Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сегодня призвало авиаперевозчиков проявлять «крайнюю осторожность» в небе в районе РФ и Украины.

«Возрастающая региональная напряженность может привести к неожиданным столкновениям на границе, повышению военной активности и/или конфликту», — предупредило американское ведомство. Оно хочет, чтобы авиакомпании в связи с угрозой начали предоставлять ему данные о пролегающих через эту зону рейсах за трое суток.

В то же время Госавиаслужба Украины объявила свое воздушное пространство безопасным — за исключением территорий на востоке. Киев задействовал процедуру раннего предупреждения об угрозах для пассажирских самолетов, которые могут возникнуть в результате конфликта в Донбассе.