США ввели санкции против 9 госпредприятий Беларуси

США восстанавливают режим санкций в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии, объявили в понедельник американский Минфин и Госдепартамент.В «черный список» Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) возвращаются крупнейшие нефтеперабатывающие концерны «Белнефтехим» и «Нафтан», производитель удобрений «Гродно азот», а также построенные при Хрущеве комбинаты «Гродно химволокно», «Лакокраска» и «Полоцк стекловолокно».

Генеральная лицензия 2G, 6 лет назад отменившая режим санкций, введенный для этих компаний в 2006 году, аннулируется, следует из релиза OFAC.

Ей на смену приходит временная лицензия 2H, которая требует от американских юридических и физических лиц за 45 дней свернуть все операции с подсанкционными белорусскими контрагентами.

Решение принято «из-за вопиющего пренебрежение правами человека и невыполнением Белоруссией своих обязательств в рамках международного законодательства», говорится в заявлении Госдепа.

Смягчение санкций в 2015 году было продиктовано «прогрессом в области прав человека и освобождением политзаключенных», но ситуация развернулась вспять после «cфальсифицированных выборов в августе 2020 года», за которыми последовали репрессии и заключение в тюрьмы более 300 человек, констатирует Госдеп.

Попавшие под санкции компании, как отмечает ведомство, «финансируют и поддерживают режим» Александра Лукашенко, «способствуя репрессиям против белорусского народа и подрыву принципа верховенства закона».

Санкционный удар США нацелен на белорусских экспортеров, снабжающих экономику твердой иностранной валютой. Нефтепродукты, выработанные из российского сырья, обеспечивают 20% экспортной выручки, поступающей в Минск. Еще 9% приходится на экспорт удобрений, хотя крупнейших их производитель — Беларуськалий — под санкции пока не попал.

Тем не менее, потеря экспортных поступлений станет болезненным ударом для Лукашенко, в распоряжении которого осталось меньше 3 млрд долларов валютных резервов.

Общий объем ЗВР белорусского НацБанка с января 2020 года по апрель 2021-го рухнул на 25%, до 6,9 млрд долларов, при том что непосредственно валюты в виде ликвидных активов осталось всего 2,8 млрд.

Имеющаяся у Белоруссии сумма уже ниже критического порога МВФ, который рекомендует держать в резервах эквивалент трех месяцев импорта.

Внешний долг Белоруссии превышает резервы в инвалюте в 15 раз и составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января).