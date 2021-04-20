США: российское военное присутствие у границ Украины продолжает расти

ВАШИНГТОН – Численность российских войск, дислоцированных в оккупированном Крыму у границы с Украиной, постепенно возрастала на протяжении последних двух недель и превысила численность сил, аннексировавших полуостров в 2014 году, заявил Пентагон.

Пресс-секретарь военного ведомства Джон Кирби отказался предоставить конкретные цифры, показывающие растущее присутствие российский войск.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского на прошлой неделе заявил, что у границ страны сконцентрировано около 80 тысяч российских военнослужащих, причем 40 тысяч из них – в Крыму.

В понедельник ЕС заявил, что в приграничных районах находятся более 100 тысяч военных.

«Что я могу сказать, так это то, что в целом мы продолжаем видеть этот рост. И опять же, это вызывает у нас беспокойство», – заявил Кирби журналистам.

«В целом, за последние пару недель мы видели увеличение численности войск вдоль границы с Украиной в оккупированном Крыму», – сказал он.

В 2014 году Россия аннексировала украинский Крым, используя военных в форме без опознавательных знаков, и начала поддерживать сепаратистов на востоке Украины. С тех пор конфликт между Россией и Украиной не утихает и уже стоил около 14 тысяч жизней, несмотря на несколько перемирий.

Эксперты не могут с определенностью сказать, идет ли речь просто об игре мускулами или Россия пытается спровоцировать Киев на крупное столкновение.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее в этом месяце заявил, что наращивание войск является частью учений по повышению боеготовности.

По словам Кирби, масштабы нынешнего развертывания российских войск, «безусловно, больше», чем наращивание, сопровождавшее аннексию полуострова в 2014 году.

«Мы призываем Россию более четко сформулировать свои намерения. Мы не верим, что это наращивание способствует безопасности и стабильности у границы с Украиной и уж точно не в оккупированном Крыму», – сказал Кирби.

«Мы, конечно же, слышали заявления российской стороны, что все дело в учениях. Нам не вполне очевидно, что это именно та цель», – добавил он.

Представитель министерства обороны США, который не был уполномочен выступать публично, заявил NBC News, что на границе с Украиной в Крыму и в других регионах сконцентрировалось несколько десятков тысяч российских военных с танками, артиллерией и самолетами.

На фоне возросшей напряженности в отношениях с Москвой на востоке Украины усилились столкновения с сепаратистами. В воскресенье в ходе таких стычек один украинский солдат погиб, еще один был ранен.

Тем временем, Соединенные Штаты выразили «глубокую озабоченность» планами России блокировать передвижение иностранных кораблей в частях Черного моря, в том числе вблизи оккупированного Крыма и Керченского пролива.

Об этом говорится в распространенном заявлении Государственного департамента.

«Россия неоднократно предпринимала агрессивные действия против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины. Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины. Такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне подтвержденных сообщений о наращивании российских войск в оккупированном Крыму и на границе с Украиной, которые не наблюдались с момента вторжения России в 2014 году, и других провокационных действий руководимых Россией сил на линии соприкосновения», – говорится в заявлении.

В американском внешнеполитическом ведомстве подтвердили «непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды», и напомнили, что Соединенные Штаты «не признают и никогда не признают аннексию Крыма Россией».

«Мы воздаем должное Украине за ее неизменную сдержанность перед лицом российских провокаций и призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и дать задний ход наращиванию сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», – отмечается в заявлении.