США предупредили о рисках пассажирских полетов над Москвой и Киевом из-за угрозы войны в Донбассе

Федеральное управления гражданской авиации США (Federal Aviation Administration) предупредило авиакомпании о рисках пассажирских перелетов из-за эскалации в Донбассе.Как сообщает Aviation Safety Network , FAA выпустило два уведомления (KICZ A0012/21 and A0013/21) с предупреждением американским авиакомпаниям о пересмотре оценки безопасности и рекомендовала сообщать за 72 часа о полетах в воздушном пространстве над российско-украинской границей.

Эскалация региональной напряженности «может потенциально вылиться в столкновения и кросс-граничный конфликт» без предупреждения, говорится в документах FAA.

Кроме этого, ведомство рекомендует авиаперевозчикам «проявлять чрезвычайную осторожность» при полетах в, из и над:

— Днепропетровском

— Симферополем

— Киевом

— Москвой

— Ростовом-на-Дону.

По европейским данным, Россия сосредточила близ границы с Украиной «беспрецедентную» группировку войск — 150 тысяч человек, сообщил в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после встречи с главами МИД для обсуждения отношений с Москвой.

Трехчасовые в «нормандском формате», состоявшиеся в понедельник с участием советников лидеров Украины, России, Франции и Германии, закончились безрезультатно: сторонам не удалось договориться о подтверждении перемирия, сообщили «Интерфаксу» осведомленный источник.

По данным Jane’s, к границе с Украиной Россия перебросила танки, МП, артиллерию дальнего действия, реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган», а также тяжелые огнеметные системы ТОС-1 «Солнцепек».

К зоне конфликта, как выяснили в Jane’s, подтянуты 74-я и 35-я моторизованные бригады, 120-я артиллерийская бригада и 6-й танковый полк. В начале апреля близ села Новая Усмань в Воронежской области была замечена колонна «Искандеров» 119-й ракетной бригады Центрального военного округа.

Россия перебросила на западные границы две армии и три соединения ВДВ, сообщил 13 апреля министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что это сделано в рамках плановой проверки боеготовности в ответ на угрозы со стороны НАТО.