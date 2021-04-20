США планують озброїти Україну ППО, ПКР та ПТРК у разі наступу РФ – WSJ

Адміністрація президента США готує плани реакції на ймовірну агресію росіян. Вони включають поставки зброї Україні та нові економічні санкції проти РФ.

Про це пише Wall Street Journal.

Працівники адміністрації Байдена підготували пропозиції, які передбачають озброєння України засобами протиповітряної оборони, протикорабельною та протитанковою зброєю.

Поки що ці проекти рішень не лягли на стіл Джо Байдена.

WSJ опублікував нові супутникові знімки військових аеродромів та польових таборів росіян на кордоні з Україною та в окупованому Криму.

Російські ВДВ на полігоні Ангарський у Криму. Супутникове зображення, зроблене 15 квітня. © 2021 Maxar Technologies

Знімки надала компанія Maxar Technologies, яка співпрацює з американським урядом. Керівник компанії Ден Яблонскі сказав, що оприлюднює фото не на прохання уряду, а з власної ініціативи заради прозорості подій в регіоні.

Корпус російських військ, польовий госпіталь, ударні вертольоти та військові машини на полігоні Опук у Криму. Супутникове зображення, зроблене 15 квітня. © 2021 Maxar Technologies

На фото видно, що в Криму перекинули додаткові сили, зокрема підрозділи ВДВ та літаки Су-30.