«Репортеры без границ»: Ситуация со свободой СМИ в России оказалась хуже, чем в Зимбабве

Журналисты из 132 стран (73%) сталкиваются в своей работе с трудностями. Такие данные приводит организация «Репортеры без границ» (RSF).

В докладе организации «Всемирный индекс свободы прессы 2021 года» оценивалась ситуация со свободой прессы в 180 странах и территориях. Исследователи выяснили, что журналистика «полностью заблокирована или испытывает трудности в 73 странах и ограничена в 59 других странах».

Так, некоторые страны использовали пандемию коронавируса в качестве основания для ограничения доступа журналистов к источникам информации и работе на месте событий. В этом году только 12 из 180 стран индекса (7%) предполагают благоприятную среду для развития журналистики, по сравнению с 13 странами (8%) в прошлом году.

Так, указано в докладе, пятый год подряд первое место занимает Норвегия, несмотря на то, что ее СМИ подчеркивают отсутствие доступа к общественной информации о пандемии. На втором месте — Финляндия, далее — Швеция.

Россия опустилась на одно место и в данный момент находится на 150-й строчке. Как указывают «Репортеры без границ», в РФ «репрессивный аппарат используется для ограничения освещения в СМИ протестов, связанных с деятельностью оппозиционера Алексея Навального».

Примечательно, что более высокое место в рейтинге занимает Зимбабве (130), хотя и там RSF указали на имеющиеся проблемы в деятельности журналистов. В этой стране, как отмечается, журналист Хоупвелл Чин’оно был арестован вскоре после того, как написал расследование о завышении счетов компаний, поставляющих медицинское оборудование.

Белоруссия заняла 158-е место, опустившись на пять позиций. Авторы доклада отмечают, что белорусские журналисты подверглись «беспрецедентным репрессиям» в попытке властей «прикрыть массовые уличные протесты, которые произошли в ответ на результат президентских выборов».

Также среди стран с неблагоприятными условиями для работы журналистов находятся Китай (177-е место), Туркмения (178-е место) и Северная Корея (179-е место), а также Эритрея (180-е место). Последние три страны «Репортеры без границ» называют тоталитарными.