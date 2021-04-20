Расследователи The Insider и Bellingcat выяснили детали спецоперации по уничтожению складов с оружием в Чехии

Операция по взрыву складов вооружений в Чехии в 2014 году проходила под руководством генерала ГРУ Андрея Аверьянова, а ее участниками стали по меньшей мере шесть человек. Об этом, как сообщает «Дождь», сказано в совместном расследовании издания The Insider, Bellingcat при участии Der Spiegel и Respekt.cz.

Согласно данным расследования, руководство операцией осуществлял командир войсковой части ГРУ 29155 Аверьянов.

4 октября 2014 года он прилетел в Лиссабон под видом туриста с поддельными документами, выданными на имя «Андрея Оверьянова». В том же день он вылетел из Лиссабона Женеву. Там, по информации авторов расследования, его встретили подчиненные Денис Сергеев (поддельное имя — Сергей Федотов) и Егор Гордиенко (поддельное имя — Георгий Горшков).

«Сергеева называют одним из участников отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии», — указывает «Дождь».

Авторы расследования предположили, что участники операции могли встречаться в районе альпийского курорта Шамони — в 60 километрах от Женевы.

В Москву Аверьянов прибыл через два дня, и 7 октября состоялась встреча с Петровым, Бошировым и их коллегой Николаем Ежовым (поддельное имя — Николай Кононихин), утверждается в расследовании. После этого участники встречи забронировали билеты в Европу. Утверждается, что еще два офицера части 29155 — Алексей Капинос и Евгений Калинин — отправились 10 октября в Будапешт под прикрытием дипломатов.

По прибытии в Чехию Боширов и Петров сначала остановились в Праге, а после отправились в город Острав. В материалах расследования говорится, что Петров и Боширов использовали паспорта на имена Руслана Табарова (Боширов) и Николая Попы (Петров). Связавшись с компанией Imex, они представились потенциальными покупателями и запросили доступ к закрытому участку склада на период с 13 по 17 октября 2014 года.

Представители Imex, со своей стороны, связались с торговцем оружия из Болгарии Емельяном Гебревым, сообщил ему о потенциальных клиентах.

Расследователи полагают, что изначально операция должна была состояться 13–15 октября, но, вероятно, что-то сорвалось. Взрыв на складе боеприпасов № 16 в Врбетице произошел в 9:25 утра 16 октября.

Петров и Боширов — спустя примерно полчаса после взрыва — вылетели из Вены в Москву рейсом «Аэрофлота». В тот же день в Вену вылетели Аверьянов и Ежов.

Второй взрыв на складе боеприпасов произошел 3 декабря 2014 года, добавляет «Дождь».