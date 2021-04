Театр сделал зрителей эмпатичнее — исследование Два литра энергетика в день за два года довели британца до тяжелых болезней » Псилоцибин помог при депрессии не хуже антидепрессанта — ученые Biodiversity Heritage Library Медики из Лондона в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом исследовании сравнили эффективность псилоцибина и антидепрессанта эсциталопрама в лечении депрессии у 59 пациентов. За шесть недель эксперимента оба препарата показали положительные результаты с незначительной разницей в пользу псилоцибина. Статья опубликована в журнале New England Journal of Medicine. Псилоцибин — основное действующее вещество галлюциногенных грибов рода Psilocybe. Его эффект обусловлен в основном стимуляцией серотониновых рецепторов 5-НТ2А. Известно, что нарушение функций серотонинергических путей приводит к возникновению различных психический расстройств, самое частое из которых — клиническая депрессия. Эффективность лечения тяжелой депрессии псилоцибином уже демонстрировали ранее в 2016 и 2020 году. Более того, управление по продуктам и лекарствам США (FDA) присвоило статус прорывной терапии использованию псилоцибина для лечения депрессии, что должно обеспечить ускоренное внедрение этой методики в клиническую практику. На сегодняшний день оборот этого психоделика и содержащих его грибов находится под строгим контролем в большинстве стран мира. Авторы новой работы применили псилоцибин в лечении пациентов с депрессией и сравнили его эффективность с селективным ингибитором обратного захвата серотонина — эсциталопрамом. В шестинедельном исследовании ученых из Имперского колледжа Лондона во главе с доктором медицинских наук Робином Кархартом-Харрисом (Robin Carhart-Harris) приняли участие пациенты от 18 до 80 лет, страдающие длительным депрессивным расстройством средней и тяжелой степени. Примечательно, что эта же группа ученых ранее показала эффективность псилоцибина при тяжелой депрессии. Почти 1000 пациентов прошли собеседование по телефону, 891 из них не подошли по критериям, так как, например, имели сопутствующее психическое заболевание, а 50 человек отказались от эксперимента. В итоге к участию пригласили 59 пациентов, 30 были отнесены к группе псилоцибина, а 29 — к группе эсциталопрама. Ученые использовали двойной слепой рандомизированный плацебо-контролируемый метод. Участникам сообщили, что они будут получать псилоцибин, но доза не разглашалась. «Двойной слепой» означает, что о принимаемых препаратах не знают ни испытуемые, ни исследователи, а «рандомизированный» — что распределение по группам случайно. Плацебо нужно, чтобы привести эксперимент к одинаковому виду в обеих группах и показать, что действие вещества не основано на самовнушении. Пациентам из группы псилоцибина назначили прием двух доз по 25 миллиграмм психоделика (терапевтическая доза) с интервалом в три недели, а на протяжении всех шести недель эксперимента пациенты каждый день получали плацебо в виде таблеток с микрокристаллической целлюлозой. Люди из другой группы ежедневно принимали антидепрессант по 10 милиграмм в течение трех недель, затем для достижения терапевтического эффекта дозу увеличивали в два раза. Также пациенты из группы эсциталопрама получили два раза 1 миллиграмм псилоцибина (практически несущественная доза) с интервалом в три недели. На протяжении всего исследования всем участникам оказывали одинаковую профессиональную психологическую помощь. Состояние пациентов отслеживали с помощью Опросника быстрой оценки симптомов депрессии из 16 пунктов (QIDS-SR-16) с баллами от 0 до 27, где более высокие баллы указывают на большую депрессию. Средние баллы по этой шкале в начале эксперимента составили 14,5 — в группе псилоцибина и 16,4 — в группе эсциталопрама. По окончанию шести недель средние баллы по шкале QIDS-SR-16 составили -8,0 ± 1,0 в группе псилоцибина и -6,0 ± 1,0 в группе эсциталопрама. Разница в 2 балла (95 процентов, ДИ 5,0–0,9) указала на отсутствие значимого отличия в результатах между группами. Снижение депрессии на 50 процентов наблюдалось у 70 процентов пациентов из псилоцибиновой группы, а в другой группе — у 48 процентов. Ремиссию (от 0 до 5 баллов) зафиксировали у 57 процентов людей из группы псилоцибина и у 28 процентов — из группы эсциталопрама. Изменение степени депрессии в течение шести недель у пациентов из группы псилоцибина (красный) и эсциталопрама (синий). Robin Carhart-Harris et. al. /New England Journal of Medicine Также участников эксперимента спрашивали о побочных эффектах. Процент пациентов с повышенной тревожностью и сухостью во рту был больше в группе эсциталопрама, а в группе псилоцибина чаще жаловались на головную боль. Люди из псилоцибиновой группы рассказывали о том, что стали чаще плакать, испытывать сострадание, а также удовольствие и в целом более интенсивные эмоции. У тех, кто принимал психоделик сонливость была менее выражена, чем у тех, кто принимал антидепрессант. Ни у одного из участников не наблюдались визуальные изменения восприятия, психотические симптомы и состояния зависимости. В ходе эксперимента некоторые участники выбыли. Четыре пациента из группы эсциталопрама прекратили прием антидеперссантов, а один пациент уменьшил дозу вдвое из-за побочных эффектов. Никто из пациентов группы псилоцибина не попросил отменить вторую дозу психоделика, но три человека не смогли присутствовать на повторном сеансе из-за коронавируса.