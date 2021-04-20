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Предварительные переговоры в нормандском формате провалились

Ранее источник Reuters заявил, что переговоры политсоветников и дипломатов не привели к осязаемым результатам

Все стороны подтвердили приверженность достижению прекращения огня на востоке Украины, говорится в заявлении Украины, распространенном после переговоров с участием политических советников и дипломатов «Нормандского формата».

«Нормандский формат» объединяет правительства Украины, России, Германии и Франции с целью помочь положить конец конфликту между украинскими правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины.

Источник Reuters ранее сообщил агентству, что последние переговоры длились около трех часов и не принесли ощутимых результатов.

20 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия, США, Украина Обсудить на форуме сайта
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