Предварительные переговоры в нормандском формате провалились

Все стороны подтвердили приверженность достижению прекращения огня на востоке Украины, говорится в заявлении Украины, распространенном после переговоров с участием политических советников и дипломатов «Нормандского формата».

«Нормандский формат» объединяет правительства Украины, России, Германии и Франции с целью помочь положить конец конфликту между украинскими правительственными войсками и поддерживаемыми Россией сепаратистами на востоке Украины.

Источник Reuters ранее сообщил агентству, что последние переговоры длились около трех часов и не принесли ощутимых результатов.