«Он умирает» — Кристиан Бэйл резко сменил имидж и напугал поклонников

Голливудский актер Кристиан Бэйл, который должен сыграть злодея в фильме Marvel «Тор: Любовь и гром», побрился на лысо и сильно похудел.

Папарацци поймали знаменитость в Австралии, где проходят съемки киноленты. Соответствующие фото опубликованы на странице в Instagram AlloCine (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Поклонники Бэйла обеспокоились тем, что внешний вид актера выглядит так, будто он серьезно болен, а некоторые и вовсе не узнали звезду из-за худобы и отсутствия волос. Вероятней всего, имидж мужчине пришлось сменить ради роли в кино.

«Что Марвел с тобой сделал?», «Даже с бритой головой у него больше харизмы», «Он снова похудел», – пишут люди в комментариях.