Кейт Уинслет рассказала об актерской карьере дочери Миа: «Многие не знают, что мы родственники»

20-летняя дочь 45-летней Кейт Уинслет Миа, которая появилась на свет во время брака актрисы с режиссером Джимом Триплтоном, как и многие звездные дети, пошла по материнским стопам. В прошлом году она дебютировала на большом экране и сейчас продолжает развивать свою кинокарьеру.

Миа Триплтон

При этом ни сама Миа, ни Кейт стараются не акцентировать внимания журналистов на своем родстве. Однако сегодня утром оскароносная звезда фильма «Титаник» сделала исключение: появилась в эфире ТВ-шоу Lorraine и дала редкий комментарий по поводу актерской карьеры своей дочери Миа.

Кейт Уинслет

Уинслет рассказала, что сейчас Миа находится в Чехии и готовится к съемкам в сериале. Звезда призналась, что всегда знала, что девочка захочет пойти по ее стопам. Кейт подчеркнула, что Миа носит фамилию ее бывшего мужа, благодаря чему даже многие режиссеры сперва не догадываются, что она является дочерью голливудской звезды.

Что для нее хорошо — так это то, что у нее другая фамилия. Из-за этого она пропала с радаров репортеров, даже на кастингах люди, которые выбирали ее в свои проекты, не знали, что она моя дочь. Это, конечно, было очень важно для ее самооценки,

— рассказала Кейт о дочери.

Кейт Уинслет с маленькой дочерью Миа

Сама Миа в своем прошлогоднем интервью, приуроченном к выходу дебютной картины с ее участием под названием «Тени», призналась, что не могла поверить своей удаче, когда получила приглашение на первое прослушивание. Девушка также рассказала о своей дислексии и призналась, что ей пришлось приложить много усилий, чтобы выучить материал для съемок. Вскользь Миа упомянула и свою звездную маму:

На самом деле я не проводила много времени на съемочных площадках картин, в которых снималась моя мама. Но наблюдать за этим всегда было особенным удовольствием. Но тогда я просто смотрела на это со стороны — это другой опыт. Теперь я понимаю, почему мама внушала мне, что актерство — это тяжелая работа. Она была права! И мне нравится каждая секунда этой непростой профессии.

Миа Триплтон в фильме «Тени»

С отцом Миа Джимом Триплтоном Кейт Уинслет была вместе с 1998 по 2001 год. Помимо взрослой дочери, у актрисы есть еще двое сыновей от двух разных партнеров: 17-летний Джо от второго мужа Сэма Мендеса и семилетний Беар от миллионера Неда Рокнролла, с которым они вместе с 2012 года.