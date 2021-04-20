Илон Маск потерял миллиарды долларов из-за аварии Tesla

За сутки предприниматель лишился 5,1 миллиарда долларов, сейчас его состояние оценивается в 174,6 миллиарда долларов. Он занимает третью позицию в списке богатейших людей планеты. Акции Tesla в ходе торгов в понедельник, 19 апреля, потеряли 3,4 процента, на закрытии торгов они стоили 714, 63 доллара за штуку.

Авария, о которой идет речь, произошла в Техасе. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот. После этого Tesla загорелась, пожар тушили около четырех часов. Два человека погибли, при этом одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая — на заднем. В местной полиции подчеркивали, что положение тел жертв и показания свидетелей свидетельствуют о том, что «никто не управлял транспортным средством в момент столкновения».