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Илон Маск потерял миллиарды долларов из-за аварии Tesla

Глава Tesla Илон Маск потерял миллиарды долларов на фоне снижения стоимости акций его компании. Это произошло после аварии с Tesla, в результате которой погибли два человека. Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Real-Time.

За сутки предприниматель лишился 5,1 миллиарда долларов, сейчас его состояние оценивается в 174,6 миллиарда долларов. Он занимает третью позицию в списке богатейших людей планеты. Акции Tesla в ходе торгов в понедельник, 19 апреля, потеряли 3,4 процента, на закрытии торгов они стоили 714, 63 доллара за штуку.

Авария, о которой идет речь, произошла в Техасе. Электромобиль на высокой скорости врезался в дерево, не вписавшись в поворот. После этого Tesla загорелась, пожар тушили около четырех часов. Два человека погибли, при этом одна жертва находилась на переднем пассажирском сиденье, вторая — на заднем. В местной полиции подчеркивали, что положение тел жертв и показания свидетелей свидетельствуют о том, что «никто не управлял транспортным средством в момент столкновения».

20 апреля, 2021 | Category: Новости, США Обсудить на форуме сайта
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