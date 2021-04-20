В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что отчет о взрывах в Врбетице не может быть опубликован.
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Генпрокурор Чехии: Подозреваемые в причастности к взрыву в Чехии в 2014 году связаны с «делом Скрипалей»
Подозреваемые в причастности к взрыву в Чехии в 2014 году связаны с «делом Скрипалей». Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на чешского генпрокурора.
В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что отчет о взрывах в Врбетице не может быть опубликован.
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