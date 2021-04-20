ВОЗ признала, что пандемия COVID-19 по-прежнему остается ЧС мирового масштаба В Панаме «обезвредили» кота-наркокурьера » Генпрокурор Чехии: Подозреваемые в причастности к взрыву в Чехии в 2014 году связаны с «делом Скрипалей» Подозреваемые в причастности к взрыву в Чехии в 2014 году связаны с «делом Скрипалей». Об этом написало агентство Bloomberg со ссылкой на чешского генпрокурора. В свою очередь, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш считает, что отчет о взрывах в Врбетице не может быть опубликован.