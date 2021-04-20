Елизавета II нарушит королевскую традицию на свой день рождения

Завтра королеве Великобритании Елизавете II исполнится 95 лет. И впервые за много десятилетий она отметит день рождения без своего супруга принца Филиппа — муж Елизаветы II скончался 9 апреля в возрасте 99 лет.

В этом году именинница по понятным причинам не будет отмечать день рождения как обычно. Ежегодно по случаю своих дней рождения члены королевской семьи делятся новыми семейными портретами. Но на этот раз традицию Елизавета II нарушит.

Королева Елизавета II и принц Филипп

Публичные торжества по случаю дня рождения королевы также будут в этом году отличаться от предыдущих празднований. Правда, не столько по личным причинам, сколько из-за пандемии коронавируса — праздничные мероприятия в честь дня рождения Елизаветы II, которые традиционно проводились в июне, как и в прошлом году, были отменены. Возможно, празднование состоится во дворе Виндзорского замка. Но пока формат его проведения под вопросом.

Сейчас королева проводит время в окружении своих помощников и любимых собак в Виндзорском замке, и ожидается, что в ближайшие дни ее навестят родные. Не исключено, что поздравить ее с днем рождения приедет и 36-летний принц Гарри. По некоторым данным, он остался в Великобритании еще на несколько дней, чтобы наладить отношения с близкими и лично поздравить бабушку с праздником.

Королева Елизавета II и принц Гарри