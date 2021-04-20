Два литра энергетика в день за два года довели британца до тяжелых болезней

Медики из Больницы Святого Томаса в Лондоне описали развитие кардиомиопатии у молодого человека, который злоупотреблял энергетиками. Он выпивал около двух литров энергетических напитков в день в течение двух лет. Мужчина обратился в больницу с жалобами на отеки и одышку. Врачи обнаружили у него гидронефроз, тромбы в сердце и расширение желудочков сердца. Случай опубликовали в BMJ Case Reports.

Потребление энергетиков в последние годы растет, но энергетические напитки пока еще не рассматриваются в клинической практике как фактор риска развития патологий сердца, при этом данные о токсическом действии энергетических напитков уже появлялись: иногда дело доходило до необходимости механической поддержки циркуляции.

Известны далеко не все механизмы, лежащие в основе повреждений сердца. В одной пол-литровой бутылке энергетика содержится 160 миллиграмм кофеина, который как конкурентный антагонист аденозиновых рецепторов миокарда, увеличивает частоту и силу сердечных сокращений. Кроме этого, кофеин вызывает выброс катехоламинов (адреналина и норадреналина), которые учащают сердцебиение и сужают сосуды. Энергетические напитки также способны повышать артериальное давление и вызывать аритмии. Все эти эффекты при длительном применении энергетиков могут привести к возникновению кардиомиопатии.

Врачи из Больницы Святого Томаса в Лондоне под руководством Эндрю Д’Сильва (Andrew D’Silva) описали случай возникновения кардиомиопатии, связанной с постоянным приемом энергетиков. В отделение кардиологии поступил двадцатиоднолетний мужчина с затрудненным дыханием и вздутием живота. У него обнаружили почечную недостаточность с задержкой мочеиспускания, двусторонний гидронефроз, отеки на нижних конечностях. Сам пациент в течение четырех месяцев отмечал у себя прогрессирующую одышку при физической нагрузке, ортопноэ, потерю веса и общее недомогание. У молодого человека в семье не наблюдалось кардиомиопатии или внезапной сердечной смерти. Пациент не употреблял алкоголь или нарктотики, но сказал, что пил около двух литров энергетика в день на протяжении двух лет. Также молодой человек вспомнил, что в последнее время часто чувствовал диспепсию, тремор и учащенное сердцебиение, проблемы с памятью и вниманием, но в медицинские учреждения не обращался.

Дальнейшие обследования выявили декомпенсированную кардиомиопатию: на эхокардиографии обнаружили расширение обоих желудочков сердца и тромбы в левом желудочке. Чтобы уменьшить гидронефроз мужчине сделали нефростомию, но затем состояние пациента ухудшилось – врачи выявили инсульты и уремическую энцефалопатию, требующую срочного гемодиализа. Кроме гемодиализа, назначили также гепарин, так как в сердце обнаружились тромбы.

Диагноз кардиомиопатии, вызванной приемом энергетиков в таких случаях – это диагноз исключения: у пациента не было признаков миокардита, кардиомиопатии такоцубо или кардиомиопатии, связанной с тахикардией. Поэтому специалисты заключили, что кардиомиопатия связана с токсическим действием энергетических напитков. После немедленного прекращения приема энергетиков и лечения состояние пациента стало улучшаться; его выписали спустя пятьдесят восемь дней для амбулаторного наблюдения.

Медики, опубликовавшие этот случай, призвали предупреждать пациентов о вреде излишнего увлечения энергетическими напитками, а также учитывать их прием в клинической практике для постановки правильного диагноза и назначения соответствующего лечения. В будущем необходимо вычислить безопасную для здоровья дозу, а также изучить механизмы, лежащие в основе негативного воздействия энергетиков.