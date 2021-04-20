Дочь Скарлетт Йоханссон не узнала маму в фильме «Один дома 3»

В новом интервью журналу People 36-летняя Скарлетт Йоханссон рассказала, что зимой во время карантина вместе со своей шестилетней дочерью Роуз Дороти с удовольствием пересмотрела несколько фильмов 90-х годов.

В списке оказались три части фильма «Один дома». В третьем фильме, который снимали в 1997 году, сыграла сама Йоханссон, ей тогда было 11 лет.

«Мы ударились в ностальгию по 90-м. Дочь обожает два первых фильма с Маколеем Калкиным, но она не знала, что в третьем снялась я. Я и не стала ей говорить, хотела, чтобы она сама это заметила. Но, конечно, она не узнала меня 11-летнюю. Я ее спросила: «Ты знаешь, кто это?» А она такова: «Ты?» — поделилась актриса.