Чехия призвала ЕС и НАТО «в знак солидарности» выслать российских дипломатов

Правительство Чехии вызовет посла России, чтобы проинформировать его о своих дальнейших ответных действиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чешский МИД.

В Праге также призвали союзников по Евросоюзу и НАТО «в знак солидарности» выслать российских дипломатов.

Напомним, власти Чехии 17 апреля сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.