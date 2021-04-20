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Чехия призвала ЕС и НАТО «в знак солидарности» выслать российских дипломатов

Правительство Чехии вызовет посла России, чтобы проинформировать его о своих дальнейших ответных действиях. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чешский МИД.

В Праге также призвали союзников по Евросоюзу и НАТО «в знак солидарности» выслать российских дипломатов.

Напомним, власти Чехии 17 апреля сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в чешском населенном пункте Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека.

20 апреля, 2021 | Category: Новости, Россия Обсудить на форуме сайта
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