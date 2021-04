Точная цифровая копия Эйнштейна на базе ИИ доступна для бесед на различные темы Чехия призвала ЕС и НАТО «в знак солидарности» выслать российских дипломатов » Билли Айлиш заподозрили в романе с начинающим актером Американскую исполнительницу Билли Айлиш заподозрили в романе с начинающим актером Мэттью Тайлером Ворсом. Об этом сообщает Page Six. В минувшие выходные пару сфотографировали во время совместной прогулки в Санта-Барбаре, штат Калифорния. 19-летняя певица и ее спутник выгуливали питбуля. На одном снимке можно увидеть, как артист обнимает Айлиш, а та кладет голову ему на плечо. Уточняется, что когда кадры попали в СМИ, актер закрыл свою страницу в Instagram. Сама певица пока никак не комментировала предполагаемый роман. В марте Айлиш получила премию «Грэмми» в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа» за композицию No time to die, ставшую саундтреком к последнему фильму об агенте британской разведки Джеймсе Бонде. Исполнительница разделила победу со своим братом и музыкальным партнером Финнеасом О’Коннеллом. В номинации также были представлены певица Tейлор Свифт за трек к мюзиклу «Кошки», Синтия Эриво с песней к фильму «Гарриет», композиторы Кристен Андерсон-Лопес и Роберт Лопес, другие музыканты.