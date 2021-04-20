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Бессменный президент Чада умер сразу после переизбрания

В возрасте 68 лет скончался руководитель Республики Чад Идрис Деби Итно. Информацию, ссылаясь на военное командование африканской страны, предоставляет Agence France-Presse.

Причиной смерти переизбранного во вторник на шестой срок правителя стали «ранения, полученные на фронте» — вероятно, во время гражданской войны.

Какой именно из гражданских конфликтов имеется в виду — периода 1970-х или 2000-х годов, не уточняется.

Ранее сегодня местная газета Al Wihda сообщила, что Итно одержал победу на выборах главы государства с 79% голосов.

Политик занимал свой пост с 1990 года. В 2018-м в стране переписали Конституцию, что расширило полномочия Итно.

20 апреля, 2021 | Category: Видео, Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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