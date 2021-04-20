Белый дом отказался от кандидатуры Роянски в качестве директора по России в Совете нацбезопасности

Кандидатура эксперта по России в Совет национальной безопасности при президенте Джо Байдене, вызвавшая возмущение среди видных критиков Кремля, больше не рассматривается, сообщило издание Politico.

Ссылаясь на неназванные источники, знакомые с этим вопросом, газета пишет, что директор Института Кеннана в Центре Вудро Вильсона Мэтью Роянски рассматривался в качестве кандидата на должность директора по России в Совете национальной безопасности.

Эта влиятельная роль сделала бы его ключевым связующим звеном между различными ведомствами кабинета, пытающимися дать согласованный ответ на агрессивные действия России в Восточной Европе, отмечается в публикации.

Однако несколько действующих и бывших официальных лиц предостерегли Белый дом от назначения Роянски. По их мнению, это послужило бы сигналом примирительной политики США в отношении Москвы, указало издание Politico.

По данным газеты, процесс приема Роянски на работу зашел довольно далеко. Он рассматривался на эту роль по меньшей мере шесть недель, когда его имя было обнародовано информационным сайтом Axios.

Новость об этом вызвала возмущение среди известных сторонников жесткой линии в отношении России, включая активистов Билла Браудера и Гарри Каспарова, а также крупнейшей организации американцев украинского происхождения в США, сообщила газета.