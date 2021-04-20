Арабские духи и их специфика

Восточная парфюмерия привлекает многих людей своей загадочностью и манящими ароматами. Благодаря тому, что в составе есть только натуральные эфирные масла, они невероятно стойкие. За какие достоинства так сильно ценят арабские ароматы?

Особенности и поведение

Арабские духи считаются невероятно роскошными, благодаря многогранности звучания. Особенность их в том, что букет способен раскрываться дольше, а одни ноты сменяют другие в течение всего дня. В момент, когда человек начинает активное движение и температура его тела повышается, звучание аромата усиливается. В состоянии покоя происходит обратное — духи «затихают», становятся менее интенсивные и ярко выраженные.

Еще одним интересным секретом восточного масляного парфюма является то, что они по-особенному себя проявляют на разных людях. То есть, один и тот же аромат будет «раскрываться» по-своему. На одних проявляются более древесные ноты, а на других — присутствует мягкость. Объясняется это особенностями кожи человека, его собственным ароматом, влажностью и температурой тела. Именно по этой причине специалисты в области парфюмерии не рекомендуют делать выбор духов, ориентируясь на рекомендации своих знакомых, которые уже пользуются определенным ароматом. Ведь в реальности он может совершенно не подходить и даже откровенно «душить» другого человека, так как раскроются и заиграют на его коже совершенно другим образом.

Есть еще много причин, почему женщинам и мужчинам нравятся восточные масляные парфюмы:

в составе присутствуют только натуральные компоненты (эфирные масла);

отсутствие спиртовой основы, а значит, не будут сушить кожу;

стойкий и интенсивный аромат;

особое поведение на теле человека;

экономный расход — достаточно нескольких капель, чтобы благоухать в течение всего дня;

многогранность звучания восточного букета;

афродизиачное действие компонентов.

Уже много людей по достоинству оценили арабские парфюмы от naima.com.ua, которые предлагают проверенные производители, гарантирующие высокое качество своей продукции.

Мускус и его эффект

В составе восточных духов часто встречается особое вещество, которое добывают из желез оленей кабарги. Этот компонент — мускус. Его особенностью является способность привлекать внимание противоположного пола, вызывая желание, раскрывая сексуальность. Поэтому, такие парфюмы часто используются в качестве природного афродизиака. По отзывам многих людей, которые наносят подобные ароматы на свое тело, происходит усиление либидо, раскрывается женственность и чувственность.

Чтобы восточные духи звучали так, как изначально задумал парфюмер, необходимо правильно их использовать. Так, рекомендуют наносить маслянистую жидкость только на чистую кожу. Желательно делать это сразу же после душа, так запах «прилипнет» намного лучше. Кроме того, не стоит втирать парфюм в кожу, чтобы не нарушить правильность раскрытия композиции. Масло должно впитаться самостоятельно. Есть активные точки на теле человека, при нанесении на которые запахи звучат интенсивнее и дольше сохраняются. Такими точками являются:

область запястья;

сгиб локтя;

под коленом;

впадина на ключице;

ложбинка между грудью;

задняя часть шеи возле линии волос.

Не стоит наносить масла за мочками ушей, так как там находятся сальные железы. Это может придать букету ненужную горечь, негативно повлиять на звучание нот.

Получить больше информации о восточных духах и приобрести флакон с роскошным и стойким ароматом можно в разделе naima.com.ua/category/category_172/category_173