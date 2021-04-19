Знаменитый хореограф Лиам Скарлетт вероятно покончил жизнь самоубийством

Британский хореограф Лиам Скарлетт умер на 36-м году жизни — у себя дома, в городе Ипсвич. Об этом 17 апреля сообщили его близкие. В официальном сообщении Королевской оперы, где работал Скарлетт, причина смерти не уточнялась. Однако коллеги хореографа заявили, что это был суицид. Этому предшествовали обвинения Скарлетта в домогательствах.

Скарлетт учился в Королевской балетной школе, в 2005-м стал танцовщиком Ковент-Гардена. В 2010-м, когда ему было 24, он поставил на главной сцене Королевского оперного театра балет «Асфодельские луга» — и таким образом стал самым молодым хореографом в истории лондонского театра, поставившим полноразмерный балет. За эту работу он получил несколько наград, в том числе Национальную танцевальную премию Critics» Circle National Dance Award. В 2012 году его назначали постоянным хореографом Королевского балета. В 2018-м в Ковент-Гардене вышло его «Лебединое озеро». Критики высоко оценивали эту работу и называли Скарлетта «будущим британского балета».

В 2020-м в Ковент-Гардене Скарлетта обвинили в сексуальных домогательствах. Как сообщала The Times, в неподобающем поведении его обвинили ученики и танцовщики, с которыми он работал на протяжении десяти лет. Один из студентов Королевского балета рассказал изданию, что Скарлетт просил прислать ему интимные фото в фейсбуке; студенту тогда было 18 лет. По его словам, Скарлетт вел интимную переписку с несколькими студентами одновременно. Собеседник издания также сказал, что переписывался с хореографом из-за высокой конкуренции в среде: «Когда кто-то с большой властью просит вас сделать что-то, вы запрограммированы сказать «да»». Также студенты сообщали, что Скарлетт комментировал гениталии танцовщиков, трогал их за ягодицы и смотрел на них, когда они переодевались. По информации The Times, во время внутреннего расследования, проведенного компанией Linda Harvey Associates, некоторые студенты признавались, что те, кто «не жаловался», получали хорошие роли.

Однако в итоге внутреннее расследование театра не нашло никаких доказательств этих обвинений. Несмотря на это, в марте 2020 года Скарлетта уволили из Королевского балета, а все его проекты убрали из афиши. Следом хореографа уволили из Балета Сан-Франциско, Театра балета Техаса и австралийского Театра балета Квинсленда, а также из Датского королевского балета, что, как пишет журнал «Театр», фактически означало запрет на профессию.

16 апреля 2021 года, за день до сообщения о смерти Скарлетта, стало известно, что Королевский театр Дании, где Лиам Скарлетт работал в качестве приглашенного хореографа, отменил постановку балета «Франкенштейн»: члены труппы театра обвинили его в неподобающем поведении в 2018–2019 годах.

О том, что Скарлетт именно покончил жизнь самоубийством после обвинений в харассменте, оперный режиссер Дмитрий Черняков в комментарии журналу «Театр»: «Несколько лет назад его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении танцовщиков, все компании перестали с ним работать и сняли с показа все его спектакли. Были отменены все его будущие контракты. Тем не менее известно, что следствием не было обнаружено подтверждающих обвинения свидетельств. Газеты уклончиво или скупо пишут о случившемся. Пишут, что причины смерти неизвестны. Что же тут может быть неизвестного? В 35 лет, будучи одаренным хореографом с блистательной карьерой, внезапно остаться без будущего, стертым отовсюду, с коллегами, избегающими его, как прокаженного. Все отвернулись от него. Это его и убило!»

Хореограф Алексей Ратманский написал пост в фейсбуке, в котором сказал, что в шоке от «новостей о самоубийстве» Скарлетта, потому что это потеря «редкого таланта»: «Я слышал, как один режиссер сказал: «Я не могу ставить его балеты в афишу, меня съедят живьем». Лиам знал, что у него нет будущего в качестве хореографа. Это убило его». Ратманский добавил, что «убивает», и задался вопросом, смогли бы сегодня работать Сергей Дягилев, Рудольф Нуреев, Джером Роббинс. «Как это возможно, что весь балетный мир, все мы повернулись спиной к такому удивительному таланту, как Лиам Скарлетт, заставив его умереть столь молодым?»

Главный редактор журнала «Театр» Марина Давыдова в своем фейсбуке также написала пост в защиту хореографа: «Эти позорные страницы истории театра и культуры, похерившие в одночасье презумпцию невиновности, мы очень скоро будем вспоминать со стыдом, как со стыдом вспоминаем сейчас охоту на ведьм. Убийца, отсидев срок в тюрьме, становится полноценным членом общества, а человек, подвергнутый cancel culture, вообще лишен будущего. И эта страшная практика не может сделать мир добрее и гуманнее. Она лишь умножает в нем нетерпимость. Она поставила во главу угла возмездие. Она не насилие в мире отменила, она напрочь отменила прощение и милосердие».

Королевская опера 17 апреля выразила соболезнования близким Скарлетта в твиттере:

Мы глубоко опечалены новостями о смерти Лиама Скарлетта. В этот тяжелый момент наши мысли сейчас с его родными и друзьями

В твиттере Датского королевского театра нет сообщений о смерти Скарлетта.