За чертой бедности оказались 65% населения России

Российский миллиардер, основатель компании «Русал» Олег Дерипаска раскритиковал данные Росстата о снижении уровня бедности в России в 2020 году. Служба статистики оценила число россиян, чьи доходы находятся ниже прожиточного минимума, в 17,8 млн человек. Дерипаска утверждает, что в действительности таких россиян около 80 млн.

«На днях Росстат опубликовал достаточно печальную интерпретацию своей статистики: ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 млн», — говорится в телеграм-канале Олега Дерипаски.

По словам бизнесмена, за последние годы Росстат научился «виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой». «Мы теперь вынуждены читать такие „бравые“ отчеты о „победах “ над бедностью. Обидно только, что „победы“ эти в основном на бумаге происходят. Дайте хоть доступную ипотеку для регионов», — добавил он.