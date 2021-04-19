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Великобритания будет выпускать собственную цифровую валюту

Великобритания захотела выпускать собственную цифровую валюту: Казначейство Великобритании и Банк Англии создали для изучения вопроса собственную рабочую группу. Как сообщает CNBC, в случае выпуска она не заменит наличные деньги, а только дополнит их.

«Мы запускаем новую рабочую группу между Казначейством и Банком Англии для координации исследовательской работы по потенциальной цифровой валюте центрального банка», — сказал министр финансов Великобритании Риши Сунак. Решение о введении цифрового фунта пока не принято: сейчас власти будут изучать варианты его использования и возможные риски.

Разработкой цифровых валют занимается несколько стран, в том числе Швеция, Франция, Россия и другие. Новый импульс разработкам дал рост биткоина и тренд на отказ от использования наличных денег в целом.

Сейчас активнее всех ее внедряет Китай. В Пекине анонсировали эксперимент в рамках которого горожанам должны заплатить за временный отказ от традиционных денег в пользу цифрового юаня. В нем примут участие около 50 тысяч человек, им будет выделено по 200 юаней (31 доллар). В общей сложности граждане получат десять миллионов юаней (1,5 миллиона долларов).

19 апреля, 2021 | Category: Мир, Новости Обсудить на форуме сайта
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