В США от COVID-19 скончался лидер «Натурей карта» — движения евреев, ненавидящих Израиль

Раввин Моше Бер Бек с президентом Ирана Махмудом Ахмадинежадом

Моше Бер Бек родился в крохотном местечке Ньирбогат на востоке Венгрии в 1934 году. Десять лет спустя, когда нацисты вторглись в Венгрию, он полгода провел в одном из бункеров Будапешта. Его мать погибла в Аушвице, а Моше в 1948-м приехал в Эрец Исраэль, поселившись в иерусалимском ультраортодоксальном квартале Меа Шеарим.

Будучи приверженцем вижницкого хасидизма, юноша учился в иешиве в Бней-Браке, но в 1959 году присоединился к Нетурей Карта. Эта секта не просто выступает против сионизма, но ратует за «мирный демонтаж» государства Израиль, полагая, что до прихода Машиаха любая попытка установить контроль над Землей Израиля греховна.

Переломным в мировоззрении Бека стал 1967 год, когда во время Шестидневной войны молодой раввин сидел в бомбоубежище — Меа Шеарим находился как раз на границе Западного Иерусалима и восточной части города, контролируемой Иорданией. Шли ожесточенные бои, гремели взрывы, а когда раздался гул военных самолетов, какой-то мужчина спустился в убежище и, успокаивая соплеменников, сказал: «Не волнуйтесь, это наши».

Рав Бек (слева) с пресс-аташе Нетурей Карта рабби Вайсом

Такого «богохульства» раввин и его сторонники не могли вынести. Сионистское государство и его армия были для них проклятием, а рассуждения о «чуде сионистской победы» рассматривались как ересь. Не желая растить детей в атмосфере уважения к «сионистской армии», раввин с семьей уехал в Лондон, оттуда в Монреаль и, наконец, осел в городке Монси, штат Нью-Йорк. Здесь проживает одна из крупнейших ультраортодоксальных общин — на 25 000 населения приходится более 100 синагог и порядка 50 иешив.

Со временем бывший израильтянин стал лидером Нетурей Карта в США, регулярно участвуя в антиизраильских мероприятиях. Рав Бек встречался с главой «Нации ислама» Луисом Фарраханом, которого неоднократно обвиняли в антисемитизме (в свое время Фаррахан заявлял, что «евреи сосут кровь черного сообщества»). В 2006 году раввин отправился в Иран, чтобы принять участие в конференции по отрицанию Холокоста, инициированной тогдашним президентом Исламской республики Ахмадинежадом. Делегация ультраортодоксов была тепло принята лидером Ирана, не раз призывавшим стереть государство Израиль с лица земли.

Сжигание израильского флага на Пурим

Посланники Нетурей Карта встречались и с президентом Турции Эрдоганом всего через несколько дней после того, как тот назвал Израиль «государством террора и апартеида». Излюбленная забава этих ревнителей веры — публичное сжигание израильского флага, которое они периодически устраивают в Иерусалиме, Лондоне и Нью-Йорке.

Надо сказать, что подавляющее большинство ультраортодоксов осуждают деятельность Нетурей Карта — сектантов считают крайними маргиналами даже их сторонники по антисионистскому лагерю. После смерти 87-летнего Моше Бера Бека вопрос о его преемнике остается открытым.

Константин Мельман

http://hadashot.kiev.ua/node/1742