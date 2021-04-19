В Панаме «обезвредили» кота-наркокурьера

В Панаме задержали кадж… кота, который пытался пронести пакет с кокаином и марихуаной в панамскую тюрьму «Нуэва-Эсперанса» в городе Колон.

Наркотики были спрятаны в мешочек, привязанный к шее животного, сообщает издание Panamá América со ссылкой на прокурора Эдуардо Родригеса. Кота поймали охранники, когда он пытался проникнуть за ограждение возле пожарной части.

По словам Родригеса, заключенные приманивают бездомных животных едой. Те привыкают, что их подкармливают в тюрьме, и начинают приходить регулярно, попутно выполняя роль курьеров.

Это не первый подобный случай в тюрьме «Нуэва-Эсперанса». Ранее на горячем здесь попался голубь-наркокурьер.

Родригес сообщил, что сотрудничает с фондами защиты животных. Всех пушистых «наркокурьеров» передают в приюты для животных, где они начинают вести честную и законопослушную жизнь.