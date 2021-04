Эстонцы представили первого в Европе робота-доставщика для дорог общего пользования Джессика Бил рассказала о воспитании двоих сыновей: «Это безумное приключение» » В Израиле нашли древнейшую алфавитную надпись Южного Леванта Felix Höflmayer et al. / Antiquity, 2021 Ученые исследовали надпись XV века до нашей эры, которую обнаружили при раскопках древнего ближневосточного города Лахиш на территории Израиля. Она оказалась древнейшим надежно датируемым образцом алфавитного письма на территории Южного Леванта. Находка заполнила хронологическую лакуну между ранними образцами протосинайского письма и более поздними надписями из Ханаана. Время ее создания показывает, что древнейшая алфавитная письменность, восходящая через протосинайское письмо к египетской иероглифике, развивалась в Южном Леванте самостоятельно, не испытывая позднего влияния Египта. Об этом сообщает статья в журнале Antiquity. Алфавитное письмо уходит корнями в культуры цивилизаций Леванта эпохи бронзы (II тысячелетие до нашей эры). Согласно одной из гипотез, наиболее ранние его формы были созданы около XIX века до нашей эры представителями западносемитского населения Ханаана, участвовавшими в разработке бирюзы в древнеегипетских копях Серабит эль-Хадим на юго-западе Синая. Эта письменность, получившая название протосинайской, возможно, ведет свое происхождение от древнейших образцов фонографического письма, представленных наскальными надписями в Вади эль-Холь в Верхнем Египте. Они также датируются XIX веком до нашей эры (время правления фараонов XII династии). Такая система письменности предположительно возникла в среде находившихся на царской службе начальников военных отрядов «аму» — азиатов, выходцев из Ханаана, и была основана на заимствованных египетских графических формах, но приспособлена к передаче западносемитских имен. Слева: Вади эль-Холь в Верхнем Египте и рудники Серабит эль-Хадим на Синайском полуострове; справа: расположение памятников бронзового века в Южном Леванте Позднее это письмо — уже с более упрощенной графикой — распространилось на территории Южного Леванта, где около XI века до нашей эры на его основе возник финикийский консонантный алфавит — родоначальник большинства современных алфавитных письменных систем. Древнейшие надежно датируемые образцы древнеханаанского письма относятся к XIII веку до нашей эры; их находки группируются в районах, связанных с египетским административным и военным присутствием: в Газе, Яффе, Библе, Лахише. Местоположение древнего города Лахиш Felix Höflmayer et al. / Antiquity, 2021 Лахиш, развалины которого лежат приблизительно в 50 километрах к югу от Тель-Авива, в эпоху бронзы был крупным городским центром. Он упоминается в египетских письменных источниках эпохи Аменхотепа II (последняя четверть XV века до нашей эры) и амарнского периода (середина XIV века до нашей эры). Археологические исследования остатков города, скрывающихся под холмом Тель-Лахиш (Тель-эд-Дувейр), начались в 1930-х годах; в настоящее время раскопки Лахиша ведет австрийско-израильская экспедиция, начавшая работу в 2017 году. План Тель-Лахиш с указанием участков, на которых в настоящее время ведутся раскопки. Надпись найдена на участке S Felix Höflmayer et al. / Antiquity, 2021 Группа ученых под руководством Феликса Хёфльмайера (Felix Höflmayer) из Австрийского археологического института проанализировала надпись на керамическом черепке, который был обнаружен в 2018 году в слое, датируемом серединой XV века до нашей эры. Определение возраста производилось по обугленным зернам ячменя, находившимся в непосредственном контакте с осколком сосуда. Вероятнее всего, эти органические остатки и остракон оказались захоронены одновременно. Раскопанный участок города Лахиш, датируемый началом эпохи поздней бронзы (XV век до нашей эры). Место обнаружения надписи ― угол между стенами 1220 и 1027 Felix Höflmayer et al. / Antiquity, 2021 Керамический фрагмент размером около 40 × 35 миллиметров принадлежал орнаментированному сосуду; на лицевой стороне его сохранилась роспись. Надпись на внутренней поверхности состоит из двух строк по три буквы в каждой. Между строками нанесены еще три символа. Ученые предположили, что, подобно другим письменным памятникам Леванта, этот текст подчинен консонантному принципу, то есть передает лишь согласные звуки, и должен читаться справа налево. Предполагаемое прочтение верхней строки — ˁbd — может быть переведено как «раб» и, скорее всего, входит в состав теофорного (включающего имя божества) западносемитского личного имени. Вторая строка предположительно читается как npt и может быть одной из глагольных форм, производных от корня jnp («поворачивать»), или частью неизвестного имени. Слева: алфавитная надпись на внутренней поверхности фрагмента керамического сосуда; справа: лицевая сторона остракона с орнаментом В начертании букв исследователи обнаружили сходство как с позднейшими образцами (1, 2) ханаанского алфавитного письма XIII–XII веков до нашей эры, так и с более древними и близкими к египетской иероглифике протосинайскими знаками. Это позволило интерпретировать находку как промежуточный вариант ранней алфавитной системы. Он происходит из эпохи, от которой ученые до сих пор не располагали эпиграфическими источниками с надежно установленным возрастом (датировки немногочисленных находок, таких как широко известный Лахишский кинжал, вызывают сомнения). План участка раскопок с указанием места обнаружения ранней алфавитной надписи (B 10969) Авторы исследования также отмечают, что XV век до нашей эры — это самая ранняя дата появления в Лахише памятников египетской иератической письменности. Появление здесь близкой по времени алфавитной надписи показывает, что местная письменная традиция, происходящая от египетской иероглифики, к этому времени уже имела длительную самостоятельную историю. Она возникла задолго до установления господства Египта в Южном Леванте и развивалась независимо от египетского влияния.