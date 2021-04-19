Уран получил статус самой странной планеты в Солнечной системе

Несмотря на то, что все планеты Солнечной системы известны, это отнюдь не означает, что ученые знают о них все. Более того, благодаря данным, полученным с различных спутников и зондов, специалисты едва ли не каждый день продолжают делать новые открытия.

Рассказываем, что ученым известно об Уране и как эта планета получила статус самой странной.

Уран — седьмая планета от Солнца и первая открытая учеными. Хотя он виден невооруженным глазом, его долгое время ошибочно считали звездой из-за тусклости планеты и медленной орбиты. Планета также отличается резким наклоном, из-за которого ее ось направлена ​​почти прямо на Солнце.

Британский астроном Уильям Гершель открыл Уран 13 марта 1781 года в свой телескоп, изучая все звезды вплоть до тех, которые примерно в 10 раз тусклее, чем можно увидеть невооруженным глазом. Одна звезда казалась другой, и через год Гершель понял, что звезда движется по планетарной орбите.

Уран (как его обычно называли после 1850 года) назван в честь греческого небесного божества Урана, самого раннего из владык небес. Это единственная планета, названная в честь греческого бога, а не римского. До того, как название было принято, для новой планеты было предложено множество названий, в том числе Гиперкроний («над Сатурном»), Минерва (римская богиня мудрости) и Гершель в честь ее первооткрывателя. Чтобы польстить королю Англии Георгу III, Гершель предложил название «Георгиум Сидус» («Грузинская планета»), но эта идея была непопулярна за пределами Англии и родного короля Георга Ганновера, Германия.

Немецкий астроном Иоганн Боде, подробно описавший орбиту Урана, дал планете ее окончательное название. Боде утверждал, что, поскольку Сатурн был отцом Юпитера, новая планета должна быть названа в честь отца Сатурна.

Топ-5 странных фактов об Уране

У Урана странное вращение и наклон



В отличие от других планет Солнечной системы, Уран наклонен настолько сильно, что вращается вокруг Солнца на своей стороне, а ось его вращения почти направлена на звезду. Эта необычная ориентация может быть связана со столкновением с телом размером с планету или несколькими небольшими телами вскоре после его образования. Исследование 2018 года показало, что сталкивающийся мир мог быть вдвое больше Земли.

Этот необычный наклон порождает экстремальные сезоны, которые длятся около 20 лет. Это означает, что почти четверть уранского года, равного 84 земным годам, солнце светит прямо над каждым полюсом, оставляя другую половину планеты переживать долгую, темную и холодную зиму.

Необычные штормы на Уране



Чрезвычайный наклон оси Урана может вызвать необычную погоду. По данным НАСА, когда солнечный свет достигает некоторых областей впервые за многие годы, он нагревает атмосферу, вызывая гигантские весенние бури.

Однако, когда «Вояджер-2» впервые сфотографировал Уран в 1986 году в разгар лета на его юге, космический корабль увидел безвкусную сферу с примерно 10 видимыми облаками, что привело к тому, что его окрестили «самой скучной планетой». астроном Хайди Хаммель в «Ледяных гигантских системах Урана и Нептуна», главе в «Обновлении Солнечной системы» (Springer, 2007), сборнике обзоров в области науки о солнечной системе. Десятилетия спустя в игру вступили передовые телескопы, такие как «Хаббл», и сменились долгие сезоны на Уране, прежде чем ученые стали свидетелями экстремальной погоды на Уране.

В 2014 году астрономы впервые увидели летние бури, бушующие на Уране. Как ни странно, эти массивные штормы произошли через семь лет после того, как планета приблизилась к Солнцу, и остается загадкой, почему гигантские штормы произошли после того, как солнечное нагревание на планете было максимальным.

Другая необычная погода на Уране включает алмазный дождь, который, как считается, опускается на тысячи миль под поверхностью ледяных планет-гигантов, таких как Уран и Нептун. Считается, что углерод и водород сжимаются под действием экстремальной температуры и давления глубоко в атмосфере этих планет, образуя алмазы, которые затем, как считается, опускаются вниз, в конечном итоге оседая вокруг ядер этих миров.

У Урана есть кольца



Кольца Урана были замечены первыми после колец Сатурна. Так астрономы поняли, что кольца — общая черта планет, а не просто особенность Сатурна.

У Урана есть два набора колец. Внутренняя система состоит в основном из узких темных колец, а внешняя система из двух более удаленных колец, обнаруженных космическим телескопом Хаббла, ярко окрашена: одно красное, одно синее. Ученые определили 13 известных колец вокруг Урана.

Исследование 2016 года показало, что кольца Урана, Сатурна и Нептуна могут быть остатками карликовых планет, похожих на Плутон, которые давным-давно отклонились слишком близко к мирам-гигантам. Эти карликовые планеты были разорваны на части из-за их огромной силы тяжести и сегодня сохранились в виде колец.

У Урана тоже есть спутники



У Урана 27 известных спутников. Вместо того, чтобы называться в честь фигур из греческой или римской мифологии, его первые четыре луны были названы в честь магических духов в английской литературе, таких как «Сон в летнюю ночь» Уильяма Шекспира и «Похищение локона» Александра Поупа. С тех пор астрономы продолжили эту традицию, рисуя названия лун из произведений Шекспира или Поупа.

Оберон и Титания — самые большие спутники Урана, и они были первыми, которые были открыты Гершелем в 1787 году. Уильям Лассел, который также первым увидел луну, вращающуюся вокруг Нептуна, открыл следующие две луны Урана, Ариэль и Умбриэль. Прошло почти столетие, прежде чем голландско-американский астроном Джерард Койпер, прославившийся в поясе Койпера, нашел Миранду в 1948 году.

В 1986 году «Вояджер-2» посетил систему Урана и обнаружил еще 10 лун, все диаметром от 26 до 154 км: Джульетта, Пак, Корделия, Офелия, Бьянка, Дездемона, Порция, Розалинда, Крессида и Белинда. Каждая из этих лун примерно наполовину состоит из водяного льда и наполовину из камня.

Уран и его пять главных спутников изображены на этом монтаже изображений, полученных космическим кораблем «Вояджер-2». Луны, от самых больших до самых маленьких, как они появляются здесь, — это Ариэль, Миранда, Титания, Оберон и Умбриэль. (Изображение предоставлено НАСА / Лаборатория реактивного движения)

С тех пор астрономы, использующие «Хаббл» и наземные обсерватории, увеличили общее количество известных спутников до 27, и обнаружить их было непросто — они всего от 12 до 16 км в поперечнике, чернее асфальта и почти 4,8 млрд км.

Между Корделией, Офелией и Мирандой находится рой из восьми маленьких спутников, тесно сбитых вместе, что астрономы еще не понимают, как маленьким спутникам удалось избежать столкновения друг с другом. Аномалии в кольцах Урана заставляют ученых подозревать, что лун может быть больше.

В дополнение к спутникам Уран может иметь набор троянских астероидов — объектов, находящихся на той же орбите, что и планета, — в особой области, известной как точка Лагранжа. Первый был обнаружен в 2013 году, несмотря на заявления о том, что точка Лагранжа планеты будет слишком нестабильной для размещения таких тел.

Уран — не самая дальняя планета, но самая холодная



Как известно многим школьникам, Уран — внешняя планета Солнечной системы. Нептун — следующая известная планета, лежащая за пределами его досягаемости, и, возможно, еще дальше может быть другая большая планета (которую астрономы, предложившие ее существование, прозвали «Девятой планетой»). К удивлению планетологов оказалось, что Нептун — не самая холодная планета из известных в нашей солнечной системе; это Уран. Это потому, что Уран не имеет внутреннего источника тепла, дополняющего солнечное тепло.

Новое исследование Урана

Даже в контексте Солнечной системы образование Урана и Нептуна остается загадкой. Ученые из университетов Цюриха и Кембриджа, связанных со швейцарской NCCR PlanetS, предложили интересное объяснение, подкрепленное всесторонним моделированием. Их результаты опубликованы в научном журнале Nature Astronomy

Несмотря на то, что все планеты Солнечной системы известны, это отнюдь не означает, что ученые знают о них все. Более того, благодаря данным, полученным с различных спутников и зондов, специалисты едва ли не каждый день продолжают делать открытия.

В 1977 года НАСА запустило космический зонд «Вояджер-2», предназначенный для исследований дальних планет Солнечной системы. В 1986 году он достиг Урана, и в руках ученых оказались невероятные данные об этой планете. Причем изучение этих данных даже сегодня позволяет астрономам делать новые открытия.

Недавно Уран в очередной раз подтвердил свой статус оригинальной планеты, передает Planet Today. Его вращение вокруг собственной оси происходит ретроградно. Если другие планеты похожи при вращении на волчок, то Уран скорее представляет собой катящийся на месте мяч. Такое положение вещей влияет не только на особенную смену дня и ночи на планете, но и на ее магнитные полюса.

Одно из последних исследований астрономов в Джорджии показало, что магнитное поле Урана вращается вместе с ним. Проще говоря, на планете происходит ежедневная смена магнитных полюсов. Если предположить, что на Земле произойдет смена полюсов, то планете грозит полный коллапс. На Уране такая катастрофа происходит ежедневно.

Для подробного изучения этой и других особенностей самой необычной планеты Солнечной системы ученые НАСА планируют разработать проект об организации беспилотной миссии к Урану.